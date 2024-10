Tu preferencia por los alimentos picantes puede estar solo en tu cabeza

“¿Estás segura de que esa salsa no es picante?”, pregunto sin falta antes de ordenar en un restaurante. “Oh, no, para nada”, me aseguran cada vez.

(CNN) — En mi familia, oficialmente me conocen como “Baby Spice”. No, mis hijos adultos no me comparan con una de las Spice Girls, el grupo de música pop que cautivó a los jóvenes en los años 90. Me gané ese apodo porque soy una cobarde total cuando se trata de comer algo remotamente picante.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.