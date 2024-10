ANÁLISIS | La gran batalla política sobre el huracán Milton no esperó a que la tormenta tocara tierra

Trump sostiene que tanto Harris como Biden tienen deficiencias mentales y no están a la altura del cargo de presidente. Ha negado las afirmaciones de los demócratas de que está politizando la temporada de huracanes tras precipitarse a Carolina del Norte, uno de los principales estados disputados, para hacer afirmaciones falsas sobre la incompetencia de la administración. “Cualquier cosa que haga, dirán, oh, es política”, dijo el expresidente a Laura Ingraham en Fox el lunes. “Si hago algo bueno, haga lo que haga, dirán, oh, lo hizo por política. Es decir, podrían haber llegado mucho antes que yo”. El propio liderazgo desordenado de Trump tras los huracanes también podría volverse en su contra.

Trump utilizó la misma táctica durante el drama del huracán Helene, acusando falsamente a los demócratas de ignorar las zonas republicanas. El expresidente dijo erróneamente que Biden ignoraba las llamadas del gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp. También afirmó, falsamente, que Harris había agotado el presupuesto de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para alojar a inmigrantes indocumentados y que, por tanto, no podía ayudar a las víctimas de la tormenta. Y Trump y su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, engañaron al país afirmando que el gobierno federal solo ofrecía US$ 750 de ayuda a los ciudadanos que perdieron sus casas. Algunas de las afirmaciones de Trump fueron desmentidas por líderes republicanos de Georgia y Tennessee. Pero desde el punto de vista de Trump, no importa si sus afirmaciones son disparatadas. De lo que se trata es de hacerse un hueco entre los votantes que quizá no conozcan los matices de la ayuda federal, pero que podrían llevarse una imagen poco halagüeña de Harris.

