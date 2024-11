ANÁLISIS | Ucrania se ve obligada a enfrentar una cruda realidad sobre Trump que esperaba que nunca sucediera

Aquellos cansados de la guerra en Ucrania –ya sean aliados de Kyiv o soldados en el frente– aún no deberían abrazar la idea de un acuerdo respaldado por Trump. Moscú demostró, en Siria en 2013 y en Ucrania en 2015, que negocia para ganar tiempo para prepararse o cumplir sus objetivos militares. Putin aceptará los avances territoriales que pueda concretar –ya tiene ganancias en la mesa de negociaciones–, pero luego se reagrupará y no se detendrá. Ha vendido la guerra a nivel nacional como Rusia enfrentándose a las filas masivas de toda la alianza de la OTAN. Una economía rusa sobrecalentada, un número astronómico de bajas y la reestructuración de la base industrial de Rusia, todo en servicio de esa supuesta lucha, no pueden simplemente deshacerse.

Esto no era más que una ficción reconfortante: el camino que le espera a Kyiv es extremadamente duro. No debería haber ningún misterio sobre lo que significaría una presidencia de Trump para Ucrania. Donald Trump dijo que terminaría la guerra “en 24 horas”, pero no explicó cómo. También afirmó que “Zelensky nunca debería haber permitido que comenzara esa guerra” y lo calificó como “uno de los mejores vendedores que vi”, que obtiene US$ 100.000 millones en cada visita al Congreso.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.