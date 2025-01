Melania Trump está llena de planes para el segundo mandato

Su autobiografía, publicada en octubre, sigue siendo un éxito de ventas en Amazon y fue número 1 en The New York Times cuando salió a la venta. Poco después de las elecciones, Amazon firmó un acuerdo multimillonario con Melania Trump para filmar un documental que se estrenará este año. Hubo señales de equipos de rodaje alrededor de la primera dama durante las festividades inaugurales. Y en vísperas de la toma de posesión de su marido, la nueva primera dama presentó un “meme oficial” que se podía comprar, un objeto no fungible con una foto sonriente de Trump, con las manos tapándole parcialmente la cara.

