ANÁLISIS | Los aliados de la OTAN buscan dirección mientras el equipo de Trump habla de concesiones con Moscú

“El dos por ciento no es suficiente; el presidente Trump ha pedido un 5%, y estoy de acuerdo”, dijo Hegseth. “Estados Unidos ya no tolerará una relación desequilibrada que fomente la dependencia”. Y la urgencia no solo proviene de EE.UU. “Si nos mantenemos en el 2% no podremos defendernos en cuatro o cinco años”, dijo Rutte. “Es crucial que el rearme de Rusia sea contrarrestado por nosotros”.

