Enrique Zuleta Puceiro: Esta acusación es un “desafío casi todas las condiciones que estaba creando el gobierno”

Agregó que “estamos ante una especie de aerolito que ha caído, no hablaría de cine negro, porque no hay nada que no sepamos, nombre que no recorramos, antecedentes que no esté en las manos del periodismo, que tiene archivos estupendos de los últimos años, todo esto hace que no sea un cine negro, algo que llega de la nada y que no sabemos qué es lo que es y se abalanzó sobre el sistema y lo condiciona, es algo que en realidad le facilita muchísimo al periodismo sobre todo, a recorrer estos dos años o tres años de la campaña electoral y encontrar a todos los protagonistas al lado del presidente”.

Detalló que “son temas que no están colgados de la nada, todos abren abanicos como una especie de granada de fragmentación, que tocan muchísimos aspectos centrales de la vida política argentina, y en esta semana clave cae un aerolito en el centro del sistema y ha condicionado a cómo resuelve el gobierno este desafío, porque este desafío casi todas las condiciones que estaba creando el gobierno lo que significa en este momento una cuestión que enfoca no solo los ámbitos del presidente, si el presidente es cuidadoso, o si lo cuidan o no lo cuidan, que es lo que se dice ahora, sino que también todas las acusaciones podrían ser puestas en la boca también de la oposición , si uno discute esta especie de ola de principismo político que ha invadido el Congreso”.

