La teoría conspirativa paranoica de Elon Musk sobre la Seguridad Social y los inmigrantes indocumentados, explicada

No hay evidencia de un fraude electoral generalizado por parte de indocumentados. También vale la pena señalar aquí que los partidos no son exactamente monolitos. Hay moderados en ambos partidos políticos principales. Cuando un partido es percibido como excesivo, el otro partido obtiene más votos y gana la próxima elección. Musk no cree que el sistema funcione.

Nuevamente, los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones federales. Los inmigrantes indocumentados no pueden votar en las elecciones federales. No existe un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados. Hay décadas de esfuerzos fallidos para crear un camino largo y arduo hacia la ciudadanía. Múltiples esfuerzos tuvieron apoyo bipartidista, pero no lo suficiente para pasar tanto por la Cámara como por el Senado. Pero nadie está hablando seriamente sobre ellos en este momento.

Musk no ha proporcionado ninguna evidencia de que un gran número de personas indocumentadas voten en las elecciones de EE.UU. Tampoco ha proporcionado evidencia de que un gran número de personas indocumentadas estén recibiendo beneficios de Seguridad Social, Medicare o discapacidad, y no ha proporcionado evidencia de que los demócratas estén conspirando activamente contra él por exponer estas acusaciones para las cuales no ha proporcionado evidencia. (Sí enfrenta una fuerte oposición por sus esfuerzos para desmantelar elementos del Gobierno federal).

