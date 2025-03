Trump dice que “no va a ceder” en los aranceles, pero asegura que la disrupción económica “no durará mucho”

Trump continuó insistiendo en su deseo de hacer de Canadá el estado 51, ya que afirmó que EE.UU. “no necesitamos sus automóviles, no necesitamos su energía, no necesitamos su madera, no necesitamos nada de lo que nos dan, lo hacemos porque queremos ser útiles”.

