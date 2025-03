Fernando Gray: “La Cámpora es una de las grandes responsables del fracaso de los gobiernos anteriores”

El intendente de Esteban Echeverría insistió en la necesidad de construir una oposición seria y responsable: “Tenemos que ser una oposición moderna y por eso pedimos una renovación. La Cámpora no se va a correr de la presidencia del Partido Justicialista, quieren representar a millones de peronistas que no tenemos nada que ver con eso”. A pesar de sus críticas hacia el oficialismo, Gray aclaró: “Nosotros somos opositores a este gobierno, pero eso no significa que vamos a poner obstáculos”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.