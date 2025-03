El rival número 1 de Tesla prácticamente se burla ahora de Elon Musk

El lunes, BYD anunció unos ingresos US$ de 107.000 millones para 2024, superando por primera vez la barrera de los US$ 100.000 millones y superando los ingresos anuales de Tesla en unos US$ 10.000 millones. Este hito se produjo una semana después de que BYD presentara un sistema de carga que, según afirma, proporcionará a su último modelo de vehículo eléctrico una autonomía de 402 kilómetros después de enchufarlo durante solo cinco minutos.

