Cómo una fuga de cerebros impulsada por Trump podría convertirse en una ganancia para el resto del mundo

El gasto en I+D en China se ha disparado en las últimas décadas, y el país está a punto de reducir la brecha con Estados Unidos. China invirtió más de US$ 780.000 millones en I+D en 2023, según datos de la OCDE . La Unión Europea también está aumentando su inversión en I+D. La inversión en I+D en el bloque ha aumentado de unos US$ 336.000 millones en 2007 a US$ 504.000 millones en 2023, según la OCDE.

“Es la primera vez desde que me mudé aquí que ya no me siento tan bienvenida”, dijo.

Entre finales de febrero y principios de abril, el Gobierno canceló casi 700 subvenciones de los NIH por un total de US$ 1.800 millones, según un análisis del Journal of the American Medical Association. El Gobierno de Trump ha propuesto reducir el presupuesto de los NIH en un 40 % para 2026.

Desde la década de 1960, el gasto del gobierno estadounidense en investigación y desarrollo (I+D) se ha más que duplicado, y pasó de US$ 58.000 millones en 1961 a casi US$ 160.000 millones en 2024 (en dólares ajustados a la inflación), según datos federales . Al incorporar la financiación de I+D del sector privado, esa cifra se dispara a más de US$ 900.000 millones en 2023.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.