Investigan al copropietario de Miss Universo en México por presuntos vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada

La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este miércoles que investiga al empresario Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del certamen Miss Universo, por su presunta vinculación con una red de delincuencia organizada relacionada con narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.

En un comunicado, la FGR dijo que la indagatoria, que afecta a un número indeterminado de personas, se abrió el 29 de noviembre de 2024 luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregara información que permitió abrir una carpeta.

La FGR confirmó a CNN que uno de los investigados es el empresario. Sobre Rocha Cantú, la FGR informó en su comunicado que continúa recabando elementos de prueba para determinar su situación jurídica.

Como parte de esta investigación, la FGR dijo que un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra 13 personas cuyos nombres se mantienen en reserva. Una de ellas —una funcionaria federal— ya fue detenida, según las autoridades.

La fiscalía señaló que, en el caso de Rocha Cantú, sobre quien “ha habido informaciones públicas diversas”, las autoridades están reuniendo “datos fundamentales” que permitirán al Ministerio Público Federal continuar y profundizar en la investigación, según el comunicado.

CNN contactó a Miss Universo para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta. También está intentado contactar al abogado de Rocha.

La FGR indicó que ofrecerá más información sobre la investigación conforme se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y se desarrollen las audiencias ante jueces federales.

La investigación iniciada en 2024 se dio a conocer días después de la controversia que comenzó a raíz del triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen Miss Universo. Omar Harfouch, uno de los jueces del certamen, renunció públicamente tras denunciar que “Miss México es una falsa ganadora” y acusar a Rocha Cantú de presionarlo para votar por Fátima Bosch porque “será bueno para nuestro negocio”. Harfouch también afirmó que el empresario mantiene “negocios” con el padre de la concursante, Bernardo Bosch Hernández, quien es asesor de Pemex.

Pemex confirmó que en 2023 tuvo un contrato temporal con dos empresas ligadas a Rocha, aunque enfatizó que la relación ya no existe y que el funcionario involucrado no participó en el área que adjudicó ese proyecto.

En un comunicado publicado en redes sociales, Rocha condenó “enérgicamente las declaraciones falsas “y acusó a sus críticos de “malinformar, confundir y manipular”. Detalló que el contrato con Pemex se adjudicó mediante una licitación “altamente competitiva” con 15 participantes, aseguró que el proceso se realizó bajo las normas de la petrolera y que solo se ejecutaron 44 millones de pesos del monto original, (US$ 2,3 millones).

Señaló que su empresa compró en enero de 2024 el 50 % de participación en Miss Universo, un año después del contrato, y que conoció a la familia Bosch apenas en 2025.

