Batalla de los Davids de Warner Bros. Discovery y Paramount: el futuro de Hollywood se está desarrollando ante nuestros ojos

Por Brian Stelter, CNN

El futuro de Hollywood depende en parte de una batalla entre dos Davids: Zaslav, quien acordó vender Warner Bros. y HBO a Netflix; y Ellison, quien se ha opuesto a la venta y lanzó una oferta pública de adquisición hostil.

Ahora ambos planean sus próximos pasos, mientras sus aliados intercambian comentarios corporativos despectivos, con la esperanza de influir en el resultado final de una venta de estudio cinematográfico que ocurre una vez por generación.

Para dar una idea de lo acalorado que está el ambiente: una persona del lado de Zaslav comparó el comportamiento reciente de Ellison con una “rabieta”. Una persona del lado de Ellison dijo que Zaslav y Netflix aún no saben lo que les espera.

Aun así, a pesar de toda la fanfarronería, la disputa podría terminar tan abruptamente como comenzó, si el precio es el adecuado.

Analistas de medios esperan que Paramount “endulce”, o aumente, su oferta por Warner en los próximos días, lo que pondría aún más presión sobre Zaslav y el coCEO de Netflix, Ted Sarandos.

Ellison, de 42 años, es el protagonista de esta historia, aplicando el lenguaje cinematgráfico a un drama de Hollywood en la vida real. Se ha movido rápidamente como el nuevo CEO de Paramount Skydance, un cargo que asumió tras fusionar su mucho más pequeña productora, Skydance, con la histórica Paramount a principios de este año.

Algunos veteranos de los medios que han chocado con Ellison este año lo han calificado de arrogante, mientras que sus defensores dicen que simplemente tiene confianza en sí mismo.

Se reunió con Zaslav, de 65 años, en la casa de Zaslav en Beverly Hills el 14 de septiembre y ofreció US$ 19 por acción por toda Warner Bros. Discovery, que había estado cotizando alrededor de US$ 12 antes de que surgieran rumores de una oferta de Paramount.

Una semana después, Zaslav respondió con una carta diciendo gracias, pero no gracias, indicando que Warner Bros. Discovery (o WBD, por sus siglas en inglés) seguiría adelante con su plan de dividirse en dos empresas que cotizarían por separado.

Con la división, CNN y otros canales pasarían a formar parte de Discovery Global, mientras que el estudio Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y otros activos pasarían a conocerse como Warner Bros.

Todos los involucrados sabían que Paramount volvería a tocar la puerta de WBD. Ese siguiente acercamiento llegó el 30 de septiembre, con una oferta de US$ 22 por acción y una propuesta para que Zaslav pudiera servir como coCEO y copresidente de la junta directiva de la empresa combinada.

Esto fue, al menos en parte, un intento de apelar al ego de Zaslav, ya que Ellison percibía que el CEO de WBD era reacio a abandonar su posición de magnate de los medios.

La diferencia de edad entre ambos es imposible de ignorar, ya que para Zaslav, Ellison está en una edad de “podrías ser mi hijo”.

El verdadero padre de Ellison, Larry, de 81 años, es el mayor accionista de Paramount y ha estado íntimamente involucrado, ya que su fortuna de Oracle ha ayudado a financiar la expansión de la familia en la industria de los medios.

La estrecha relación de Larry Ellison con el presidente Trump también se ha citado como una ventaja clave en cualquier proceso de revisión regulatoria.

Sin embargo, durante el proceso de ofertas secretas, la actitud de Paramount sobre su relación mutuamente beneficiosa con la administración Trump incomodó a algunas personas, según una persona involucrada en las negociaciones.

A principios de octubre, la junta directiva de Paramount se dio cuenta de que WBD estaba retrasando el proceso. Un cronograma publicado por Paramount para respaldar su oferta pública de adquisición hostil muestra que WBD ignoró las solicitudes de sus pretendientes para responder rápidamente a las ofertas mejoradas.

Hubo un total de seis propuestas en 12 semanas, según la presentación de Paramount ante la SEC.

Más banqueros y abogados se involucraron después de que WBD se pusiera formalmente a la venta a mediados de octubre, lo que despertó el interés de Netflix y Comcast en los activos de Warner Bros. y HBO. Paramount siguió siendo el único postor que buscaba comprar todo WBD, incluida CNN.

Quizás jugando a hacerse el difícil para lograr una mayor valoración, Zaslav se mantuvo bastante distante, al menos desde la perspectiva de Paramount.

Cuando Zaslav recibió un premio en la cena de premiación humanitaria del Centro Simon Wiesenthal el 31 de octubre, Ellison estuvo presente. Pero los dos hombres “no compartieron mesa ni conversaron”, escribió después el reportero de Deadline Dominic Patten. Aunque “separados por solo unas mesas, los dos Davids parecían más decididos a ignorarse mutuamente”.

Sarandos, por su parte, hablaba con todos, y Zaslav le hizo un reconocimiento desde el escenario, diciendo que el jefe de Netflix es “uno de los buenos”. La presencia de Ellison pasó desapercibida.

A mediados de noviembre, Paramount había subido su oferta a US$ 25,50 por acción. Zaslav y ambos David y Larry Ellison se reunieron cara a cara el 24 de noviembre para cenar y discutieron la búsqueda de Paramount por lograr una escala real en el mercado de medios, así como el posible papel de Zaslav en la empresa, según la versión de Paramount.

No está claro exactamente cuándo Ellison llegó a la conclusión de que WBD favorecía a Netflix. Pero la situación llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando WBD pidió segundas rondas de ofertas a todos los participantes.

Paramount subió a US$ 26,50 por acción y dijo en una propuesta revisada: “Es nuestra sincera intención adoptar un enfoque de ‘lo mejor de ambos’ para el talento de la empresa combinada”. Los abogados que representan a Paramount también redactaron una extensa carta criticando las ofertas de Netflix y Comcast.

Dos días después, el 3 de diciembre, Zaslav habló por teléfono con Ellison y compartió las preocupaciones de la junta directiva de WBD sobre la última oferta de Paramount. Zaslav dijo que también estaba llamando a los otros postores.

Se podría decir que aquí fue cuando la subasta comenzó a volverse hostil. Los abogados de Paramount escribieron una carta ostensiblemente dirigida a la junta directiva de WBD, pero que aparentemente también estaba destinada a ser leída por el público.

Fechada el 3 de diciembre, la carta decía que WBD “parece haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, renunciando así a sus deberes con los accionistas”, al favorecer a Netflix.

La carta también apuntó directamente a Zaslav, pero Ellison intentó mantener la comunicación directa, enviando un mensaje de texto al otro David la mañana del 4 de diciembre: “He escuchado todas tus preocupaciones y creo que las hemos abordado en nuestra nueva propuesta”.

Esa oferta final fue de US$ 30 por acción, según Paramount. Pero la junta de WBD eligió la oferta de US$ 27,75 por acción de Netflix, en parte porque Netflix no incluía los activos de Discovery Global, que serían valorados por separado.

Al percibir que WBD podría estar cerca de firmar un acuerdo con Netflix, Ellison le envió otro mensaje a Zaslav más tarde el 4 de diciembre, señalando que “no incluimos ‘mejor y final’ en nuestra oferta”, lo que significaba que Paramount aún estaba dispuesto a ofrecer un precio más alto.

Las cartas legales de Paramount eran evidentemente el “ruido” al que Ellison se refería en su mensaje. “Por favor, ten en cuenta que, a pesar del ruido de las últimas 24 horas”, escribió, “no tengo más que respeto y admiración por ti y la empresa. Sería el honor de mi vida ser tu socio y ser el propietario de estos activos icónicos”.

Paramount dice que Zaslav no respondió. Horas después, la mañana del viernes, Netflix anunció un acuerdo para adquirir los activos de estudio y streaming de WBD.

Y luego, el lunes por la mañana, la batalla de los Davids dio su giro más dramático hasta ahora.

Ellison anunció su oferta pública de adquisición hostil y concedió una entrevista en profundidad en CNBC al abrirse el mercado bursátil. Dijo que percibía que WBD tenía un “sesgo inherente” contra Paramount.

“Nosotros pusimos la empresa en juego”, señaló Ellison, al hacer la primera oferta en septiembre. Comentó que “no creemos” que eso “haya sido particularmente bien recibido” por el equipo de Zaslav.

“No”, dijo Faber, “creo que eso en realidad te pone en una posición potencialmente mala cuando haces una oferta no solicitada por una empresa”.

“Pero mira lo que hicimos con nuestra última oferta”, dijo Ellison. “Literalmente presentamos US$ 30 por acción en efectivo”, cumpliendo con lo que se pensaba eran las expectativas de WBD.

“Nunca recibimos una llamada” de vuelta, dijo Ellison. “Y por eso estamos aquí hoy”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.