Al menos 3 muertos y 4 detenidos deja operación contra disidentes de las FARC en Colombia

Al menos tres muertos y cuatro detenidos dejó este viernes una operación militar contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en el departamento colombiano del Amazonas, informaron fuentes oficiales.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló en X que desde “el 1 de enero en el área del río Caquetá, área no municipalizada Mirití-Paraná, Amazonas”, la fuerza pública avanza en “una operación ofensiva” contra Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del EMC y el criminal más buscado de Colombia.

“No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país. Lo mejor que puede hacer alias Mordisco es desmovilizarse”, agregó Sánchez.

El alto funcionario señaló que la operación, que combina “inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acción judicial actuando con precisión y contundencia”, ha dejado tres muertos, cuatro heridos y tres menores reclutados por este grupo recuperados.

También fue incautado “armamento de alto poder, munición y equipos de campaña” y “medios fluviales usados para el crimen”.

“A quienes aún empuñan las armas contra el pueblo colombiano, el llamado es claro y permanente: abandonen la violencia y entréguense. Persistir en la guerra solo es un dolor para su propia familia”, expresó el ministro.

El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos US$ 1,3 millones) la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.

