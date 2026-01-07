La NASA pospone caminata espacial por “problema médico” de un astronauta

Por Jackie Wattles

La agencia espacial de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que pospondrá una caminata espacial programada, citando una preocupación médica relacionada con uno de los miembros de la tripulación.

Aunque no se ha revelado la identidad del astronauta afectado por razones de privacidad, la decisión de posponer la misión subraya los estrictos protocolos de seguridad en la Estación Espacial.

“Debido a la privacidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre el miembro de la tripulación”, dijo la agencia espacial a través de un comunicado. “La situación es estable. La NASA compartirá detalles adicionales, incluyendo una nueva fecha para la próxima caminata espacial, más adelante”.

Dos astronautas de la NASA —Mike Fincke y Zena Cardman— estaban programados para salir de una esclusa a bordo de la Estación Espacial Internacional este jueves para terminar los preparativos de un canal de energía donde se instalará un nuevo panel solar.

La caminata espacial sería la primera para Cardman, una geobióloga de 38 años que fue seleccionada para el cuerpo de astronautas en 2017.

Fincke, quien ha sido astronauta desde 1996, ha participado en nueve caminatas espaciales previas. Salir nuevamente de la estación espacial lo convertiría en el sexto astronauta estadounidense en realizar 10 caminatas espaciales, dijo Bill Spetch, gerente de integración de operaciones de la NASA para el laboratorio orbital, durante una conferencia de prensa el miércoles.

La NASA generalmente no comparte detalles sobre problemas médicos que afectan a los astronautas. La información sobre el impacto de los vuelos espaciales en el cuerpo humano u otras preocupaciones médicas que ocurren durante las misiones generalmente se hace pública como parte de estudios e investigaciones científicas más amplios, y generalmente no se identifican astronautas específicos.

Condiciones como el síndrome de adaptación al espacio — una dolencia caracterizada por vómitos y vértigo que experimentan muchos astronautas durante sus primeras horas en microgravedad— solo recibieron mayor atención después de años de investigación y revelaciones en revistas académicas. Sin embargo, la condición es común y ha afectado a astronautas desde el inicio de los vuelos espaciales.

Un incidente en el que un astronauta experimentó un caso de trombosis venosa yugular, una condición peligrosa en la que un coágulo de sangre puede formarse en la vena yugular de una persona, también se reveló en una revista académica. La identidad del astronauta afectado nunca se ha hecho pública.

Además, tras el regreso de la misión Crew-8 de SpaceX de la estación espacial en octubre de 2024, uno de los cuatro miembros de la tripulación experimentó un “problema médico” y fue trasladado en avión a un hospital en Florida.

La agencia espacial no proporcionó más detalles en ese momento, diciendo solo en un comunicado que el miembro de la tripulación estaba “en condición estable” y “bajo observación como medida de precaución”. La identidad del miembro de la tripulación aún se desconoce.

