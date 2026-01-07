Neymar y Falcao, dos estrellas cerca del retiro que apuestan por el fútbol de sus países

Por Cesar Lopez y Pablo A. Garcia Escorihuela, CNN en Español

Radamel Falcao García (39 años) y Neymar Jr. (33 años) son, sin duda alguna, dos de las figuras del fútbol sudamericano que supieron cómo conquistar Europa con su clase y goles en las últimas dos décadas.

Ahora, ambos han apostado, en lo que se puede considerar el ocaso de sus carreras (por edad, principalmente), por cerrar sus ciclos futbolísticos en los equipos de sus amores.

El club Millonarios de Bogotá anunció el regreso del delantero, en lo que fue presentado como el inicio de su “último baile”, sin especificar si esta temporada será la última del Tigre como futbolista profesional.

Pero el regreso del máximo goleador histórico de la selección colombiana puede servir para reavivar no solo su vínculo con el equipo de sus amores, sino también un objetivo que no es lejano al delantero: particiar en el Mundial de 2026.

La confirmación llega menos de un año después de su salida del club capitalino a mediados de 2025. Con el mensaje “el 9 a las 9”, Millonarios dio la pista definitiva sobre el regreso del delantero, haciendo referencia al número de camiseta que ha portado tanto en la selección como en equipos como el Mónaco, el Atlético de Madrid (donde fue ídolo y figura) y también el Chelsea, club en el que tuvo un paso aciago.

Falcao confirmó en sus redes sociales el regreso, al mismo tiempo del anuncio del club con una frase que reza: “Vamos siempre juntos… Vamos Millonarios!

En su primer ciclo con Millonarios, Falcao disputó 28 partidos y anotó once goles, destacándose especialmente en los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura 2025, donde marcó cuatro tantos en seis encuentros, aunque no logró llevar al equipo a la final. El equipo capitalino destacó su regreso con una frase que enmarca el cariño por el club del cual el goleador es hincha declarado.

“Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta”, expresó el club en un emotivo video oficializando el retorno de “el Tigre”. “Hay amores que merecen un último baile”, cerró.

Millonarios, al igual que otras instituciones y atletas de renombre, adoptó un concepto de despedida de ídolos del deporte acuñado por el “The Last Dance” que popularizó la última temporada de Michael Jordan con los Bulls de Chicago en la NBA.

Cuando Neymar Jr. aterrizó en Santos a finales de enero de 2025, se presagiaba que vendría una revolución en su juego y un despertar en su carrera que lo llevaría de nuevo a la selección de Brasil.

Pero, lo que parecía ser el regreso del hijo pródigo a casa, terminó con una decepcionante participación esta temporada pasada, producto, principalmente, de las recurrentes lesiones que le impidieron explotar al máximo de su potencial.

En la temporada completa Neymar disputó apenas 30 partidos, 28 de ellos tras su llegada al Santos, y dos más de la Liga de Campeones Asiática con el Al-Hilal de Arabia Saudita. En el período completó 11 goles y cuatro asistencias, todas con el Santos. Cuatro de esas anotaciones llegaron en las últimas tres jornadas, cuando jugó con el menisco de la rodilla izquierda lesionado para ayudar al equipo paulista a salvar la categoría.

Tras el final de la temporada, Neymar pasó por el quirófano y todo hace presagiar que tras esta renovación podría vivir su último baile con el Santos, aunque él no descarta su objetivo más importante: la Copa Mundial de 2026.

Desde que salió lesionado con la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, jugando por las eliminatorias sudamericanas con Brasil ante Uruguay en Montevideo en octubre de 2023, Neymar no ha regresado al “Scratch”, y el actual seleccionador de la canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, ha alabado sus habilidades como jugador pero ha prescindido de convocarlo, precisamente por la plaga de lesiones que lo persiguió durante todo el 2025.

¿Podrá Neymar en esta nueva etapa con el Santos volver a ser el mismo y ganarse un cupo con Brasil en el Mundial? ¿O estaremos ante la última etapa de uno de los grandes magos del balón en los últimos tiempos? Serán el tiempo, precisamente, el propio Neymar y su rendimiento, quienes tendrán las respuestas.

