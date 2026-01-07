Otra muerte violenta en Minneapolis deja al descubierto la fracturada política de EE.UU.

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Bastaron apenas unos segundos y una muerte violenta e innecesaria para arrastrar a una calle residencial nevada de Minneapolis a la nueva era de brutalidad política de Estados Unidos.

Pronto, todo Estados Unidos compartió el horror cuando el video tomado por un transeúnte de un agente de ICE que disparó a quemarropa a Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, apareció en millones de pantallas de dispositivos móviles.

La escena granulada —de casas antiguas, el hielo bajo los pies y agentes del Gobierno vestidos de verde acercándose a un coche civil— parecía un poco irreal. Evocaba más imágenes de noticias antiguas de un estado soviético represivo que la tierra de la libertad.

Pero la muerte se convirtió rápidamente en el último incidente explosivo del segundo mandato de Donald Trump, que está arrastrando la política a un amargo punto de quiebre.

El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, visiblemente indignado por un asesinato apenas un día después de una ofensiva federal que envió 2.000 agentes federales a su ciudad, le dijo a ICE que “se fuera a la mierda”.

Pero Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se movilizaron para definir su propia narrativa engañosa. “Fue un acto de terrorismo interno”, declaró Noem. Un funcionario público más convencional podría haber prometido investigaciones, ofrecido consuelo y llamado a la calma.

Trump fue más provocador. Publicó en redes sociales que una mujer que aparece gritando en un video era una “agitadora profesional” y que Good “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”. Ninguno de los videos disponibles es tan inequívoco.

La madre de Good tuvo que intentar recuperar su humanidad. Donna Ganger declaró al Minneapolis Star Tribune que su hija “no formaba parte de nada parecido” y que era compasiva, comprensiva y cariñosa.

Este fue el último y repugnante ejemplo de violencia política que está minando la moral de Estados Unidos y marca un capítulo brutal en la historia moderna.

Sigue a dos intentos de asesinato contra Trump en 2024; a los de una querida legisladora demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo el año pasado; el presunto homicidio de un ejecutivo de seguros de salud en una calle de Nueva York en 2024; y la abominable muerte a tiros del héroe de MAGA, Charlie Kirk, en septiembre.

La lección de los horrores del pasado es que la política puede frustrar el cierre nacional.

Normalmente, se esperaría que una investigación indagara sobre la mentalidad y las decisiones del agente que mató a Good. Y podría examinar si la fuerza empleada fue excesiva o si las normas actuales de enfrentamiento con sospechosos fomentan la escalada.

Pero Trump y Noem podrían haber prejuzgado ya cualquier investigación federal.

En una conferencia de prensa posterior en Minneapolis, Noem no modificó su evaluación inicial. Pero dijo: “Cualquier pérdida de vida es una tragedia, y creo que todos coincidimos en que, en esta situación, era evitable”.

El vicepresidente J. D. Vance publicó en X que “se puede aceptar que la muerte de esta mujer es una tragedia, aunque se reconoce que es una tragedia que ella misma provocó”. Vance también afirmó que él, Trump y toda la administración respaldaban a los agentes de ICE.

Este fue solo el último encuentro entre ciudadanos y agentes de ICE que han sido desplegados en las principales ciudades.

A menudo con la cara cubierta, estos funcionarios a veces arrestan a ciudadanos estadounidenses, así como a inmigrantes indocumentados. Videos en redes sociales muestran atropellos con vehículos por parte de agentes federales o activistas proinmigración.

Autoridades de ICE declararon a CNN en octubre que los ataques contra agentes aumentaron un 1.000 % el año pasado. Noem afirmó que un agente involucrado el miércoles fue arrastrado por el vehículo de un “alborotador anti-ICE” en junio.

Todo esto plantea una pregunta inquietante: ¿la ofensiva inmigratoria que Trump insiste que hará a Estados Unidos un lugar más seguro no lo está haciendo en realidad mucho más peligroso?

Dejando de lado los detalles del incidente del miércoles, es posible que cualquier estadounidense, atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado, esté en peligro. Unas cuantas decisiones equivocadas de cualquiera de las partes en el calor del momento podrían ser desastrosas.

¿Es ese nivel de peligro y riesgo realmente tolerable en una sociedad democrática? ¿Y acaso Estados Unidos empieza a parecerse a algunos estados autoritarios donde la vida de las personas es insignificante comparada con las ambiciones políticas de los dictadores?

Después de todo, Trump ha declarado que Estados Unidos está siendo “invadido” por inmigrantes extranjeros y ha autorizado tácticas bélicas como respuesta.

Es demasiado pronto para evaluar el impacto político duradero, si lo hay, del tiroteo del miércoles.

Pero la muerte tuvo lugar a poco más de un kilómetro de la esquina de la calle donde se filmó el video de otro transeúnte que se volvió viral y creaó un movimiento de masas: el de George Floyd, quien murió con la rodilla de un oficial de policía en su cuello en 2020.

Una de las razones por las que Trump fue elegido en 2024 fue que millones de estadounidenses creían que el expresidente Joe Biden había perdido el control de la frontera sur.

Trump ha cumplido su promesa de frenar la inmigración indocumentada. Y un país que no cumple con la normativa no hará que su gente se sienta segura.

Pero escenas horribles como la ocurrida en Minnesota el miércoles parecen muy alejadas de la promesa de campaña de Trump de perseguir primero a criminales, violadores, narcotraficantes y a los peores de entre los peores.

En retrospectiva, dentro de unos meses, el tiroteo de Minnesota podría parecer un punto de inflexión cuando más votantes, en un año de elecciones intermedias, rechacen sus excesos.

Sin embargo, las consecuencias políticas pueden depender del criterio del observador.

Los críticos del Gobierno verán cómo se aplasta la violencia, la represión y el debido proceso autorizados por el Estado.

Quienes apoyan la medida podrían encontrar en los videos suficientes elementos para argumentar que el agente en cuestión abrió fuego porque sintió que su vida corría peligro.

Y quienes defienden la política de Trump destacarán los asesinatos cometidos por inmigrantes ilegales.

Pero los críticos de Trump dicen que los riesgos de malentendidos, encuentros violentos y daños a inocentes significan que su orden de enviar miles de agentes armados a las calles es imprudente.

“¿Cuándo dejará de ser política y empezará a ser una cuestión de decencia humana?”, preguntó la senadora demócrata por Minnesota, Tina Smith, a la prensa. “Todos podemos formular hipótesis sobre sus motivos políticos. Pero mientras tanto, una mujer murió tras recibir un disparo en su coche, y todo lo que están haciendo solo empeora la situación, no la mejora”.

Si la intención de la represión es al menos en parte performativa, los riesgos para la seguridad pública se vuelven aún más cuestionables.

“He estado preocupado, no por la actividad policial federal, sino por cómo se está aplicando esa ley en la ciudad”, declaró el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, a Erin Burnett de CNN. “Y he expresado específicamente mi preocupación por una tragedia en nuestra comunidad”.

Pero el exvicepresidente Mike Pence le dijo a Kaitlan Collins de CNN que “lo de hoy debería servir de advertencia: las personas no deberían, como sugieren los informes de este caso… acosar a los agentes del ICE”.

La muerte de Good se produjo en el contexto de los intentos distópicos de Trump de retratar las ciudades gobernadas por los demócratas como infiernos donde las pandillas de migrantes se desatan y los estadounidenses comunes temen por sus vidas.

El presidente ha utilizado estas descripciones para justificar tácticas draconianas como el despliegue de la Guardia Nacional en algunas ciudades el año pasado.

El Gobierno federal también se encuentra actualmente enfrascado en un conflicto con Minnesota por las denuncias en medios conservadores de que centros de cuidado infantil gestionados por somalíes han obtenido fraudulentamente fondos destinados a familias de bajos ingresos.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, acaba de anunciar que abandona su candidatura a la reelección debido a la controversia.

Los líderes demócratas de Minnesota temen que cualquier disturbio en protesta por los eventos del miércoles pueda resultar en una represión más intensa.

Frey desestimó las descripciones del tiroteo por parte de la administración como “basura”, pero pidió a los habitantes de Minnesota que no le den a Trump un pretexto para una demostración de fuerza aún mayor.

Walz tenía un mensaje similar. “Quieren un espectáculo. No podemos dárselo. No podemos”, manifestó. “Si protestan y ejercen sus derechos bajo la Primera Enmienda, por favor, háganlo pacíficamente, como siempre. No podemos darles lo que quieren”.

Al anochecer, en Portland Avenue, donde los rascacielos de Minnesota se alzan a lo lejos, los residentes realizaron una vigilia en memoria de otra víctima estadounidense arrastrada a la muerte por fuerzas políticas que, una vez desatadas, no pueden ser dominadas.

