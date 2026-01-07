Trump toma medidas para retirar a EE.UU. del tratado mundial sobre el cambio climático, sería el primer país en hacerlo

Por Andrew Freedman, Ella Nilsen, y Samantha Waldenberg, CNN

El Gobierno de Trump está retirando a Estados Unidos del tratado fundamental que sustenta la cooperación internacional sobre el cambio climático, según un memorando difundido por la Casa Blanca la noche de este miércoles y una publicación en redes sociales.

Tal acción, si tiene éxito, dejaría a EE.UU. fuera de las conversaciones internacionales sobre el cambio climático y podría elevar las tensiones con los aliados estadounidenses para quienes la acción climática es una prioridad.

El acuerdo en cuestión es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o CMNUCC, a la que EE.UU. se incorporó y que el Congreso ratificó en 1992, cuando George H. W. Bush ocupaba la Casa Blanca. El tratado no obliga a EE.UU. a reducir el uso de combustibles fósiles ni la contaminación, sino que establece el objetivo de estabilizar la cantidad de contaminación climática en la atmósfera a un nivel que “prevenga una interferencias antropogénicas (causadas por el ser humano) peligrosas con el sistema climático”.

La CMNUCC también estableció un proceso de negociaciones entre países que dio lugar a las conocidas cumbres climáticas anuales de la ONU. Bajo el marco de este acuerdo se negociaron el Protocolo de Kyoto en 1995 y el Acuerdo de París en 2015, dos momentos monumentales de cooperación global y avances hacia la limitación de la dañina contaminación climática.

Además, el tratado exige la presentación anual de un inventario nacional de emisiones contaminantes, un requisito que el Gobierno de Trump omitió de manera notable este año.

La salida del tratado climático, junto con la retirada de numerosas agencias internacionales, representa un nuevo retroceso de Estados Unidos en materia de cooperación internacional.

“No vamos a seguir gastando recursos, capital diplomático ni el peso legitimador de nuestra participación en instituciones que son irrelevantes o entran en conflicto con nuestros intereses”, afirmó Marco Rubio, secretario de Estado, en un comunicado. “Buscamos cooperación cuando sirva a nuestro pueblo y nos mantendremos firmes cuando no lo haga”.

El exsecretario de Estado y enviado climático de EE.UU. John Kerry criticó duramente la medida como algo esperado, la calificó de perjudicial para los intereses estadounidenses a nivel global y la describió como “un regalo para China y una carta de ‘salga libre de la cárcel’ para países y contaminadores que quieren evadir responsabilidades”.

El presidente Trump retiró a EE.UU. del Acuerdo de París por segunda vez en su primer día en el cargo. Con la decisión anunciada este miércoles, EE.UU. se convertirá en el primer país en retirarse del tratado climático, ya que prácticamente todos los países son miembros, según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, un grupo ambientalista.

Debido a que el Senado ratificó la CMNUCC en 1992, existe un área gris legal sobre si el presidente Donald Trump puede retirar unilateralmente al país de la misma. Sin embargo, si el Congreso interviene, probablemente la mayoría republicana respaldaría la medida.

Si se concreta, la retirada impediría que Estados Unidos participe oficialmente en futuras cumbres climáticas anuales y podría poner en duda el compromiso del país con otros acuerdos de larga data de los que es parte. También podría llevar a que otras naciones reevalúen sus compromisos con la CMNUCC y las conversaciones climáticas de la ONU, lo que pondría en riesgo no solo el progreso climático de EE.UU., sino también el de otros países.

Una salida estadounidense también podría dificultar que un futuro presidente vuelva a incorporar al país al Acuerdo de París, ya que este se negoció bajo el paraguas de la CMNUCC.

La decisión se produjo después de una revisión de los principales acuerdos internacionales que el Departamento de Estado había emprendido basándose en un decreto. En total, la Casa Blanca ordenó la retirada de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales “que ya no sirven a los intereses estadounidenses”.

La lista abarca una amplia gama de organizaciones y grupos, entre los que se incluyen 31 entidades de la ONU, como ONU-Agua, ONU-Océanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

Trump también tomó medidas para retirar a Estados Unidos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés), un organismo galardonado con el Premio Nobel que publica informes sobre el calentamiento global. Aunque el presidente probablemente no pueda impedir que científicos estadounidenses participen en los informes del IPCC, la medida podría tener repercusiones para científicos federales que de otro modo contribuirían a esos trabajos.

La lista incluye además varios grupos no vinculados a la ONU, entre ellos el Foro Global contra el Terrorismo, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Centro de Ciencia y Tecnología en Ucrania.

El Gobierno de Trump lleva mucho tiempo denunciando a las organizaciones internacionales y ya se ha retirado de algunas, como la Organización Mundial de la Salud.

