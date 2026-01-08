Lo que debes saber del Clausura 2026 de la Liga MX, torneo que se jugará a la sombra del Mundial 2026

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La Liga MX está de vuelta. Este viernes 9 de enero comienza oficialmente el Clausura 2026, un torneo que no será uno más en la historia del futbol mexicano, ya que estará profundamente marcado por la cercanía del Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La actividad se inicia con el duelo entre Mazatlán y FC Juárez, programado para las 8 p.m. ET en el Estadio Kraken, dando el banderazo inicial a un semestre que promete muchas emociones.

El campeón defensor es Toluca, que viene de protagonizar una final de infarto ante Tigres, definida desde el punto penal. Allí fue donde Alexis Vega se convirtió en héroe al anotar el gol del campeonato, sellando una consagración histórica para los Diablos Rojos.

Ahora, el conjunto escarlata no solo busca refrendar su corona, sino hacer historia en grande, pues querrá convertirse en el segundo tricampeón de los torneos cortos, hazaña que hasta ahora solo ha logrado el América. Paradójicamente, fue el propio Toluca quien impidió que las Águilas alcanzaran un cuarto título consecutivo en el Clausura 2025.

Toluca parte como el rival a vencer. Bajo la conducción de Antonio “el Turco” Mohamed, el equipo ha consolidado una idea clara, con equilibrio y mucha contundencia en ataque. La dupla ofensiva conformada por Alexis Vega y Paulinho, este último tricampeón de goleo, convierte a los escarlatas en una máquina peligrosa para cualquier defensa.

El América, pese a haber bajado considerablemente su nivel en el Apertura 2025, sigue siendo un contendiente natural. Cuenta con el plantel más caro de la Liga MX, valuado en US$ 125,8 millones, según Transfermarkt. Aunque no llegaron refuerzos de renombre, la continuidad de André Jardine, técnico del histórico tricampeonato, mantiene viva la ilusión de volver a la senda del éxito.

Tigres también aparece en la conversación. Guido Pizarro, en su primer año como director técnico, llevó al equipo a su primera final, aunque terminó perdiéndola. En ofensiva, Ángel Correa se mantiene como la principal arma y símbolo del recambio generacional ante el inminente retiro de André-Pierre Gignac. A su alrededor, nombres como Diego Lainez, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán, entre otros, sostienen la exigencia felina.

Su archirrival, Monterrey, presume uno de los planteles más vastos del futbol mexicano. La salida de Sergio Ramos es una baja sensible, pero el repertorio sigue siendo amplio con Tecatito Corona, Lucas Ocampos, Sergio Canales, Óliver Torres, Anthony Martial y el prometedor fichaje de Luca Orellana, procedente de la MLS.

Por su parte, Cruz Azul busca dejar atrás un año sin títulos. Nicolás Larcamón intentará conquistar su primer campeonato con los celestes. La baja de Ignacio Rivero, rumbo a Tijuana es sensible, pero llegan refuerzos importantes como Agustín Palavecino, viejo conocido del técnico, y el colombiano Miguel Borja, quien arriba desde River Plate para renovar el ataque y elevar el techo competitivo del equipo.

Las Chivas han mostrado una mejoría considerable bajo el mando de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado reforzó su plantel con Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, además del regreso de Ricardo Marín, quien estuvo a préstamo en Puebla. A pesar de la desventaja estructural de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, Guadalajara ha logrado construir un equipo competitivo, intenso y ordenado, capaz de competirle a cualquiera en el torneo.

• Diber Cambindo, de Necaxa a León.

• Sebastián Córdova, de Tigres a Toluca.

• Luca Orellana, de FC Cincinnati a Monterrey.

• Miguel Borja, de River Plate a Cruz Azul.

• Agustín Palavecino, de Necaxa a Cruz Azul.

• Julián Carranza, de Leicester City a Necaxa.

• Ignacio Rivero, de Cruz Azul a Tijuana.

• Josef Martínez, de San José Earthquakes a Tijuana.

• Juninho, de Flamengo a Pumas.

• Alan Mozo, de Chivas a Pachuca.

• Salomón Rondón, de Real Oviedo a Pachuca.

• Brian Gutiérrez, de Chicago Fire a Chivas.

• Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul a Chivas.

• Fin de fase regular: domingo 26 de abril

• Inicio de Liguilla: 2 y 3 de mayo

• Gran Final: domingo 24 de mayo

• Chivas vs. América (Clásico Nacional) | Jornada 6 | Sábado 14 de febrero.

• Querétaro vs. Atlético de San Luis (Clásico de la 57) | Jornada 6 | Sábado 14 de febrero.

• Atlas vs. Chivas (Clásico Tapatío) | Jornada 10 | Sábado 7 de marzo.

• Tigres vs. Monterrey (Clásico Regio) | Jornada 10 | Sábado 7 de marzo.

• Pumas vs. América (Clásico Capitalino) | Jornada 12 | Sábado 21 de marzo.

• América vs. Cruz Azul (Clásico Joven) | Jornada 14 | Sábado 11 de abril.

1. Gilberto Mora – US$ 11,6 millones

1. Allan Saint-Maximin – US$ 11,6 millones

2. Alexis Vega – US$ 10,5 millones

2. Ángel Correa – US$ 10,5 millones

2. Marcel Ruiz – US$ 10,5 millones

2. Érik Lira – US$ 10,5 millones

El Clausura 2026 tendrá una regla inédita: los equipos que clasifiquen a la Liguilla no podrán contar con jugadores convocados a selecciones nacionales, debido a la preparación anticipada para el Mundial. Esta medida obligará a los clubes a planificar con mayor profundidad. Como compensación, los equipos clasificados podrán reforzarse con futbolistas de clubes que no accedan a la fase final, abriendo un mercado interno temporal en un torneo condicionado por el calendario mundialista.

