Paramount se mantiene firme en su oferta de US$ 30 por acción, mientras que WBD respalda el acuerdo con Netflix

Paramount no está aumentando su oferta por Warner Bros. Discovery por encima de US$ 30 por acción, al menos por ahora.

Este jueves, Paramount respondió a la última carta de rechazo de WBD reiterando su opinión de que los accionistas deberían apoyar su oferta de toma de control hostil.

“La oferta de Paramount es superior al acuerdo actual de WBD con Netflix y representa el mejor camino para los accionistas de WBD”, dijo el interesado en un comunicado de prensa.

Las dos compañías continúan en un tira y afloja en una batalla por el control de HBO, Warner Bros. y otros activos icónicos de la industria mediática.

Los analistas de Wall Street han especulado que Paramount eventualmente superará el umbral de US$ 30 para ganar apoyo a su propuesta de adquirir la totalidad de WBD, incluida CNN.

Sin embargo, por ahora, WBD sigue diciendo que su acuerdo actual para vender Warner Bros. y HBO (pero no CNN ni otros activos de cable) a Netflix es lo mejor para los intereses de los accionistas.

Paramount está instando a los accionistas de WBD a rechazar la recomendación de su junta y vender sus acciones a Paramount al nivel de US$ 30.

El miércoles, WBD rechazó la última oferta de Paramount, calificándola de “inadecuada” y comparándola con una arriesgada compra apalancada.

La propuesta de Paramount “plantea un riesgo materialmente mayor para WBD y sus accionistas”, incluida la posibilidad de que todo el plan de adquisición se desmorone, en comparación con la “certeza de la fusión con Netflix”, dijo WBD.

El CEO de Paramount, David Ellison, respondió este jueves diciendo que “nuestra oferta claramente proporciona a los inversionistas de WBD mayor valor y un camino más seguro y rápido hacia la finalización”.

La nueva declaración de Paramount argumentó que el valor actual por acción del acuerdo con Netflix “es US$ 27,421, indudablemente inferior a los US$ 30 en efectivo de Paramount”.

Un gran punto de controversia: el valor de los activos de cable de WBD, que Netflix no adquirirá. Los canales de cable, incluyendo CNN, se escindirán a finales de este año en una nueva empresa pública llamada Discovery Global.

La junta de Warner ha argumentado que Discovery Global tendrá un valor significativo por sí misma. Pero, anteriormente, Paramount había dicho que valoraba Discovery Global en solo US$ 1 por acción.

El nuevo análisis de Paramount este jueves le dio un valor de US$ 0,00 por acción a los activos de cable, citando —entre otras cosas— el débil desempeño bursátil esta semana de Versant, el nuevo spin-off de canales de cable de Comcast, incluidos MS NOW y CNBC.

Las acciones de Versant han caído alrededor del 30 % desde su debut del lunes. Un ejecutivo de Versant dijo a CNN que esperan que las ventas previsibles “se disipen” y que la acción se estabilice en las próximas semanas.

Paramount aún podría decidir aumentar su oferta en las próximas semanas.

Por ahora, “Netflix tiene el acuerdo firmado. Tienen un guion regulatorio. Esto es suyo para perder”, dijo Reuben Miller, jefe de antimonopolio en Dealreporter.

Sin embargo, agregó: “Sospecho que Paramount volverá y, para tomar una frase famosa, ‘les hará una oferta que no podrán rechazar’”.

