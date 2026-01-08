¿Qué pasó en el tiroteo en Minneapolis en el que un agente de ICE mató a una mujer? Esto sabemos

Por Michael Williams, CNN

El tiroteo mortal de una ciudadana estadounidense por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis este miércoles podría convertirse en un punto de inflexión en la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en las ciudades estadounidenses.

Renee Nicole Good, de 37 años, recibió disparos mientras estaba sentada en el asiento del conductor de su automóvil. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la describió como una “alborotadora” que obstruía e intentaba usar su vehículo contra agentes que hacían cumplir las leyes de inmigración. Sin embargo, tres videos de la escena y revisados por CNN, muestran matices.

La muerte de Good ha provocado indignación entre autoridades estatales y locales, quienes dijeron que un incidente violento como este era precisamente lo que temían cuando la llegada masiva de recursos federales al área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul comenzó en diciembre.

En una conferencia de prensa posterior al tiroteo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que llevaba “semanas advirtiendo” que las operaciones de ICE en su estado representaban una “amenaza para la seguridad pública”. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo de forma tajante que ICE debía irse de su ciudad.

Esto es lo que se sabe sobre el tiroteo que causó la muerte de Good, lo que lo precedió y sus consecuencias.

El operativo de control migratorio en Minneapolis fue provocado en parte por un video viral de un creador de contenido conservador en el que se describía un supuesto fraude en las guarderías de Minneapolis. Esto se produjo después de que Trump pasara meses expresando su animadversión contra estadounidenses de origen somalí, refiriéndose a ellos como “basura” en discursos xenófobos. Minneapolis alberga la mayor diáspora somalí en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, incrementó el despliegue hasta unos 2.000 agentes de control migratorio en enero, durante una maniobra denominada “Operation Metro Surge”.

La agencia describió el despliegue como “el mayor operativo del DHS de la historia” y afirmó que había dado lugar a la detención de cientos de inmigrantes. “No nos iremos hasta que se resuelva el problema”, afirmó la agencia en una publicación en redes sociales antes del tiroteo.

El operativo en Minneapolis siguió a otras intervenciones en grandes ciudades, en su mayoría gobernadas por demócratas, como Chicago, Los Ángeles, Portland y Washington.

Aunque el DHS sostiene que busca a las personas “más peligrosas”, con condenas por delitos violentos o antecedentes penales, CNN ha informado previamente que la agencia ha detenido a ciudadanos estadounidenses o a personas sin antecedentes criminales y que, con frecuencia, ha usado la fuerza contra quienes protestan su presencia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una conferencia de prensa el viernes que “no se opone a enviar más” autoridades migratorias a Minneapolis tras el tiroteo.

Al menos tres videos captaron el tiroteo de Good o sus consecuencias inmediatas.

En un video publicado en internet, se ve a Good dentro de su automóvil, un Honda Pilot granate, que está detenido de forma perpendicular en medio de la calle. Varios vehículos policiales sin identificación se aproximan al auto de Good. Uno pasa frente a su auto y Good saca la mano por la ventana.

Dos agentes bajan de su camioneta y se acercan al lado del conductor del auto de Good. “Salga del auto”, se oye decir repetidamente a los agentes. “Salga del maldito auto”.

El auto de Good comienza a retroceder mientras uno de los agentes se acerca a la manija de la puerta del lado del conductor. Su auto se detiene brevemente y luego avanza. En ese momento, un tercer agente que aparentemente estaba grabando la escena aparece frente al automóvil de Good. Ese agente saca su arma y la apunta hacia Good mientras se aleja de la parte delantera del vehículo.

Un video borroso desde otro ángulo, obtenido y revisado por CNN, parece mostrar que el auto de Good hace contacto con el tercer agente mientras gira para alejarse de los otros dos.

Las imágenes muestran que el tercer agente dispara una vez y luego dos veces más cuando ya estaba fuera de la trayectoria del vehículo. El auto de Good acelera hacia adelante y choca contra otro automóvil estacionado.

Los videos muestran a transeúntes corriendo hacia la víctima del tiroteo. El agente que disparó se acerca al vehículo antes de alejarse y decir a los transeúntes que llamen al 911.

Casi inmediatamente después del tiroteo, el DHS describió a Good como responsable de “un acto de terrorismo doméstico”.

“Intentaban sacar su vehículo y una mujer los atacó a ellos y a quienes los rodeaban, e intentó atropellarlos y embestirlos con su automóvil”, dijo Noem durante una conferencia de prensa en Texas poco después del incidente.

El DHS en X describió a Good como parte de un grupo de “alborotadores violentos” y añadió que el agente que disparó a Good, cuya identidad no ha sido revelada, “utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros”.

El agente tiene 10 años de experiencia en operaciones de control y expulsión del ICE, según informó a CNN un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

El funcionario señaló que el DHS investigará el tiroteo y que en todos los incidentes de uso de la fuerza “existen protocolos estándar que se siguen, y no hay excepción en este caso”.

Good era poeta, madre y pareja, y su muerte ha conmocionado a su familia.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido. Era extremadamente compasiva”, declaró su madre, Donna Ganger, al Minnesota Star Tribune. “Se pasó toda la vida cuidando de los demás… Era cariñosa, indulgente y afectuosa”.

Nació en Colorado, se mudó a Minnesota el año pasado y vivía en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul con su pareja, según informó el Star Tribune, citando a Ganger.

La Associated Press informó de que Good era madre de tres hijos. Los mayores, de 15 y 12 años, eran de su primer matrimonio. También tenía un hijo de 6 años cuyo padre murió en 2023, según el Star Tribune.

Good se mudó brevemente a Kansas después de pasar la mayor parte de su vida en Colorado para vivir con sus padres durante un tiempo tras la muerte de su esposo, un veterano militar, según contó su padre, Tim Ganger, al The Washington Post.

Era una cristiana devota y participó en viajes misioneros juveniles a Irlanda del Norte cuando era más joven, dijo su exesposo a AP.

El lugar donde murió Good se convirtió más tarde este miércoles en un sitio de vigilia.

