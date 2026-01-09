“Es imposible invertir”: la propuesta de Trump sobre Venezuela recibe escepticismo de ejecutivos petroleros

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó este viernes convencer a los principales ejecutivos petroleros con la promesa de una nueva y amplia campaña de exploración en Venezuela.

Pero, al menos por ahora, la industria no está convencida.

Trump y sus principales asesores salieron de una larga reunión en la Casa Blanca sin ningún compromiso importante de las empresas para invertir miles de millones de dólares en el país, tras encontrarse con un profundo escepticismo respecto al plan del Gobierno para garantizar la estabilidad a largo plazo de Venezuela.

“Es imposible invertir”, dijo el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, a los funcionarios en una evaluación directa de los obstáculos para hacer negocios en el país. “Hay varios marcos legales y comerciales que tendrían que establecerse incluso para entender qué tipo de rendimientos obtendríamos de la inversión”.

Varios otros ejecutivos en la reunión expresaron una reticencia similar, advirtiendo que la industria primero necesitaría asegurar amplias garantías de seguridad y financieras antes de comenzar un esfuerzo de varios años para aumentar la producción petrolera.

Incluso el inversionista petrolero Harold Hamm, un destacado explorador independiente y gran donador de Trump, indicó que necesitaría muchas más garantías antes de respaldar el plan de reinversión del Gobierno.

“Es complicado”, dijo sobre Venezuela. “Hay una inversión enorme que debe hacerse, todos estamos de acuerdo en eso, y ciertamente necesitamos tiempo para que se concrete”.

La tibia recepción por parte de la industria amenaza con complicar aún más la intervención sin precedentes de Trump en Venezuela, que él imagina como un proceso de varios años destinado a transformar tanto el liderazgo político del país como su economía centrada en el petróleo.

Trump, quien autorizó la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, pero ha dejado intacto al resto del actual Gobierno venezolano, insistió este viernes en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ayudaría en sus esfuerzos para que las empresas estadounidenses regresen al país.

“Parece que son aliados, y creo que seguirán siéndolo”, dijo.

Trump predijo que Venezuela pronto estaría lo suficientemente estable para que las empresas realicen inversiones a largo plazo, destacando las enormes reservas de petróleo del país e instando a las compañías a aprovechar la oportunidad.

“Si no quieren entrar, solo avísenme, porque tengo 25 personas que no están aquí hoy y que están dispuestas a tomar su lugar”, les dijo a los ejecutivos en un momento.

Sin embargo, aunque las compañías energéticas han mostrado interés en los últimos días en participar en los esfuerzos de Estados Unidos para reconstruir Venezuela, han advertido repetidamente que cualquier nueva inversión probablemente tardará años en ser viable financieramente y dependerá en gran medida de cómo el Gobierno gestione la incertidumbre de los próximos meses.

Varios ejecutivos en la reunión de la Casa Blanca mencionaron la necesidad de garantías de seguridad, ante preocupaciones sobre la trayectoria política de Venezuela y la seguridad de futuros empleados y equipos en el país. Esa demanda también reflejó preocupaciones privadas en la industria sobre si Trump podría garantizar que cualquier acuerdo que haga con las empresas se mantendrá vigente más allá de su presidencia, o incluso tras un cambio de Gobierno en Venezuela.

Trump trató de tranquilizar al grupo asegurando que tendrían “total seguridad”, pero no ofreció detalles ni se comprometió a aportar recursos federales importantes al tema.

Consultado sobre el asunto después de la reunión, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo a los periodistas únicamente que el plan inicial del Gobierno era “cambiar el comportamiento del Gobierno en Venezuela”.

Wright destacó el “tremendo interés” de la industria en Venezuela, señalando que Chevron podría aumentar su producción actual en un 50 % durante los próximos 18 a 24 meses. Chevron, que es la única empresa petrolera estadounidense que actualmente opera en Venezuela, proyectó que el aumento de sus operaciones existentes solo sería posible si primero obtenía ciertos “permisos” del Gobierno.

Pero en cuanto a los US$ 100.000 millones en nuevas inversiones de la industria que Trump ha afirmado que pronto llegarían para revitalizar la producción petrolera de Venezuela, Wright reconoció que aún no habían logrado avances significativos para alcanzar esa cifra.

“Creo que ese es un número bastante razonable”, dijo, pero reconstruir el país “realmente toma tiempo”.

“Eso no es la próxima semana, eso no es el próximo mes, pero esa es la trayectoria que estamos buscando”, dijo Wright.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.