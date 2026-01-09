Estallan más protestas en Irán y el ayatola Alí Jamenei afirma que el régimen “no se detendrá”

Por CNN

El viernes estallaron nuevas protestas contra el Gobierno en Irán, donde las autoridades cortaron el jueves el acceso a internet y las líneas telefónicas en Teherán y otras ciudades tras grandes manifestaciones.

Las protestas comenzaron hace casi dos semanas debido a las difíciles condiciones económicas y desde entonces han muerto al menos 45 manifestantes, entre ellos ocho niños, según informa la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

Se trata de las mayores manifestaciones desde las protestas a gran escala que se desencadenaron tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras se encontraba bajo la custodia de la policía religiosa en 2022.

A medida que empezaron a aparecer vídeos de las protestas masivas en Teherán y otras ciudades el jueves por la noche, el régimen recurrió a una táctica habitual para reprimir la disidencia: cortó las comunicaciones en todo el país.

El país quedó aislado del mundo, lo que supuso un momento angustioso y aterrador para muchos iraníes en el extranjero y para los activistas de derechos humanos.

Un corte de comunicaciones no solo dificulta la capacidad de los manifestantes para organizarse y movilizarse, sino que también les impide difundir información e imágenes al mundo. Históricamente, los cortes preceden a una sangrienta represión de las protestas, lo que hace temer que el régimen pueda volver a utilizar el corte como excusa para una respuesta brutal.

El viernes, los primeros vídeos que han salido a la luz desde el bloqueo de Internet muestran a multitudes protestando durante el día en la ciudad de Zahedan, en el sureste de Irán.

En las imágenes de las redes sociales verificadas por CNN, se puede oír a los manifestantes corear “Muerte al dictador” y marchar por las calles, dando inicio al decimotercer día de protestas.

Los residentes comenzaron a salir a las calles después de las oraciones del viernes, según la Organización Hengaw para los Derechos Humanos.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, instó al presidente Donald Trump a “centrarse en los problemas de su propio país” en un discurso televisado el viernes, mientras las protestas antigubernamentales se extendían por todo el país.

En sus primeras declaraciones públicas desde el inicio de las manifestaciones, Jamenei afirmó: “Hay algunos agitadores que quieren complacer al presidente estadounidense destruyendo la propiedad pública. El pueblo iraní, unido, derrotará a todos los enemigos. Insto urgentemente a Trump a que se centre en los problemas de su propio país”.

“La República Islámica llegó al poder por la sangre de cientos de miles de personas nobles”, declaró. “La República Islámica no retrocederá ante quienes buscan destruirnos”.

El jueves, Trump reiteró su amenaza de atacar Irán si las fuerzas de seguridad matan a manifestantes.

Trump publicó un video en redes sociales el viernes en el que afirmaba que el régimen iraní había perdido el control de su segunda ciudad más grande. No hay pruebas que respalden estas afirmaciones.

El alcalde de Teherán afirmó que los manifestantes han atacado infraestructuras económicas, entre ellas 26 bancos, así como dos hospitales y 25 mezquitas. CNN no puede verificar de forma independiente estas afirmaciones.

Varios vuelos a Irán fueron cancelados el viernes en medio de las protestas.

La aerolínea estatal de Dubai, flydubai, informó que estaba siguiendo la situación “de cerca” y anunció la cancelación de sus vuelos a Irán para el viernes.

“Estamos en contacto directo con los pasajeros cuyos planes de viaje se han visto afectados. Continuaremos monitoreando la situación de cerca y ajustaremos nuestro programa de vuelos según sea necesario”, declaró un portavoz de flydubai a CNN.

Según la agencia de noticias Reuters, las cancelaciones afectarán al menos a 17 vuelos de flydubai programados para el viernes entre Dubai y varias ciudades iraníes, incluidas Teherán, Shiraz y Mashhad.

Por su parte, Turkish Airlines informó a CNN que 20 vuelos con destino y origen en Irán, programados entre el jueves y el sábado, han sido cancelados.

Con información de Billy Stockwell, Mostafa Salem, Niamh Kennedy y Georgiana Ralphs.