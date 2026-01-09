Oregon investigará tiroteo de agentes contra dos personas que, según autoridades, tienen vínculos con el Tren de Aragua

Por Lex Harvey y Holly Yan, CNN

Las autoridades de Oregon están investigando un tiroteo realizado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Portland que dejó heridos a dos personas que, según autoridades federales, están vinculadas a una violenta organización criminal internacional. El incidente ha reavivado preguntas sobre la gestión del presidente Donald Trump en su ofensiva inmigratoria en la ciudad y en todo Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las dos personas involucradas están relacionadas con el Tren de Aragua. El jefe de la Policía de Portland, Bob Day, señaló que existe “algún nexo” con la organización criminal durante una conferencia de prensa este viernes.

Las dos personas heridas se encuentran estables y “en proceso de recuperación”, dijo Day.

Ambas permanecen bajo custodia federal, agregó el jefe.

El tiroteo ocurrió el jueves durante una parada vehicular selectiva alrededor de las 2:19 p.m., hora local, informó la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin. Aseguró que el conductor intentó atropellar a un agente de la Patrulla Fronteriza, y que este disparó en defensa propia.

“El conductor del vehículo, Luis David Nico Moncada, es un inmigrante indocumentado de Venezuela y presunto miembro de la organización criminal Tren de Aragua”, publicó el DHS el viernes en X.

“La pasajera, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, es una inmigrante indocumentada de Venezuela y está asociada con el Tren de Aragua”, indicó el DHS. “Desde su ingreso ilegal, Contreras desempeñó un papel activo en una red de prostitución del Tren de Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo anterior en Portland”.

El Tren de Aragua es una notoria organización criminal venezolana que el presidente Donald Trump ha señalado en medio de acusaciones de narcotráfico, homicidio y otros actos violentos. No se difundieron de inmediato detalles sobre por qué las autoridades federales creen que ambos están vinculados a la pandilla.

Cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza se identificaron ante los ocupantes del automóvil, “el conductor utilizó su vehículo como arma e intentó atropellar a los agentes del orden”, dijo McLaughlin el jueves.

“Temiendo por su vida y seguridad”, un agente abrió fuego, explicó. “El conductor huyó con la pasajera, escapando del lugar”.

Posteriormente, los ocupantes del auto fueron trasladados a un hospital después de que la policía local los encontrara, de acuerdo con una fuente policial de alto rango. El hombre del vehículo recibió un disparo en el brazo y la mujer fue herida en el pecho, señaló la fuente.

En las primeras horas tras el incidente, un funcionario del orden del DHS citó a CNN un informe del incidente que indicaba que los dos sospechosos estaban casados y eran miembros de la violenta organización criminal Tren de Aragua. Este viernes, McLaughlin dijo a CNN que el hombre y la mujer no están casados.

Ambos permanecían hospitalizados la mañana del viernes y el FBI asumirá la custodia tras su alta, según el DHS. El FBI, que calificó el incidente como una agresión contra funcionarios federales, dijo que está investigando el caso.

Ningún agente resultó herido en el tiroteo, dijo una fuente federal del orden a CNN.

El tiroteo del jueves en Portland aumentó las tensiones un día después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparara mortalmente a una mujer en Minneapolis, lo que provocó protestas en todo el país.

Tras el hecho del miércoles en Minneapolis, el alcalde Jacob Frey dijo a los agentes que “se largaran de la ciudad”. Después del tiroteo en Portland, el senador estatal de Oregon, Kayse Jama, adoptó un tono similar, diciendo a los agentes de ICE que “se largaran de nuestra comunidad”.

El jefe de la policía de Portland, Bob Day, dijo que los agentes locales no estuvieron involucrados en el incidente, pero respondieron a reportes de un tiroteo que involucraba a agentes federales poco después de las 2:15 p.m. del jueves, hora local.

Minutos después, la policía recibió una llamada desde otro lugar de un hombre que dijo haber sido herido de bala por funcionarios federales y solicitaba ayuda, según Day y el audio de la central.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala, y los servicios de emergencia los trasladaron a un hospital, explicó Day.

El jefe dijo que su departamento no sabía si el vehículo involucrado en el tiroteo había sido utilizado como arma contra los agentes.

El DHS dijo que Nico ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y fue liberado “en el país por el Gobierno de Biden”. Tiene “una orden final de deportación”, indicó el DHS. No se disponía de detalles adicionales sobre sus encuentros previos con las autoridades migratorias de inmediato.

Zambrano-Contreras “entró ilegalmente a Estados Unidos en 2023 cerca de El Paso, Texas”, y fue liberada “en este país por el Gobierno de Biden”, dijo el DHS.

La agencia no dio más detalles sobre sus encuentros anteriores con las autoridades migratorias ni sobre su presunta participación en el tiroteo anterior en Portland.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, vinculó el tiroteo del jueves con la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis, cuyas circunstancias han sido cuestionadas por funcionarios federales y locales. Wilson dijo que había hablado con el alcalde de Minneapolis más temprano ese día para ofrecer condolencias y calificó el fallecimiento de Good como “totalmente evitable” en un comunicado la mañana del jueves.

Horas después de que los alcaldes hablaran, Wilson también puso en duda la descripción que el Gobierno de Trump hizo sobre lo ocurrido en Portland.

“Sabemos lo que el Gobierno federal dice que ocurrió aquí. Hubo un tiempo en que podíamos creer en su palabra. Ese tiempo quedó atrás hace mucho”, dijo.

Wilson pidió que ICE detenga todas las operaciones en Portland hasta que se pueda realizar una investigación.

“Portland no es un campo de entrenamiento para agentes militarizados”, dijo Wilson.

“Cuando el Gobierno habla de usar toda la fuerza, estamos viendo lo que eso significa en nuestras calles”.

Tras el tiroteo del jueves, manifestantes se reunieron frente a la instalación de ICE en Portland, escenario de protestas tensas y coloridas el año pasado.

Seis personas fueron arrestadas durante la protesta la noche del jueves, dijo la policía.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, anunció el jueves por la noche que el estado abrirá una investigación sobre el tiroteo, diciendo que los funcionarios “han sido claros sobre nuestras preocupaciones por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales en Portland y a nivel nacional”.

“La investigación analizará si algún funcionario federal actuó fuera del alcance de su autoridad legal e incluirá entrevistas con testigos, evidencia en video y otros materiales relevantes”, dijo Rayfield.

Por parte del Gobierno federal, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está ayudando al FBI, según informó.

Trump ha criticado frecuentemente a Portland, retratando a la ciudad liberal como una zona de guerra plagada de crímenes y afirmando falsamente en varias ocasiones que está “en llamas”.

La Casa Blanca se vio envuelta en una batalla de varios meses con funcionarios de la ciudad y el estado por el controvertido despliegue de militares de la Guardia Nacional en la ciudad, el cual fue bloqueado por un juez federal. Funcionarios de la ciudad han argumentado que los comentarios incendiarios de Trump y el despliegue de agentes han avivado la violencia en la ciudad, que ha sido sacudida por frecuentes protestas contra la aplicación de las leyes migratorias.

El condado de Multnomah, que incluye parte de Portland, votó el jueves para extender una declaración de emergencia en respuesta a la continua presencia de ICE en el área, dijo la presidenta del condado, Jessica Vega Pederson.

La declaración fue emitida originalmente en diciembre “en respuesta a los impactos continuos de la aplicación federal de las leyes migratorias”, dijo Vega Pederson en ese momento.

“El condado de Multnomah no se quedará de brazos cruzados mientras los gobiernos federales atacan a nuestros vecinos”, dijo el jueves.

Esta información fue actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Taylor Romine, Amanda Musa, Josh Campbell, Priscilla Alvarez, John Miller y Lizzie Jury de CNN contribuyeron a este informe.