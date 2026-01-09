Trump pide un límite a tasas de interés de tarjetas de crédito ante alto costo de vida en EE.UU.

Por Luciana Lopez, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este viernes un tope de un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10 %, diciendo que el público estadounidense está siendo “estafado” en una publicación en Truth Social.

Trump pidió que el tope entre en vigor el 20 de enero, el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca. Pero no especificó cómo podría establecerse el tope, incluyendo si estaba pidiendo la participación voluntaria de las compañías de tarjetas de crédito o buscando mecanismos gubernamentales para hacer cumplir su propuesta.

En su publicación, Trump citó la “¡ASEQUIBILIDAD!” como justificación para el tope temporal. El costo de vida se ha convertido en una fuente de creciente frustración para muchas personas en Estados Unidos y en un problema político para Trump y los republicanos. Años de inflación acumulada han incrementado la presión sobre los precios, y Trump culpó a su predecesor, el expresidente Joe Biden, por las altas tasas de las tarjetas de crédito.

Sin embargo, apoyar topes a las tasas de tarjetas de crédito representa un cambio de postura para Trump, cuyo Gobierno el año pasado eliminó un límite de US$ 8 a las comisiones de tarjetas de crédito impuesto por el Gobierno de Biden. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) estimó en ese momento que la medida de Biden ahorraría a las familias más de US$ 10.000 millones al año al reducir las comisiones, que promediaban US$ 32.

Un juez federal bloqueó inicialmente ese esfuerzo en 2024, y el Gobierno de Trump el año pasado apoyó a los bancos que demandaron para frenar la entrada en vigor de la norma.

No está claro si los bancos aceptarían la propuesta de Trump. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito representan una parte importante de los ingresos de las instituciones financieras. Limitar esas tasas podría resultar contraproducente, llevando a estándares de crédito mucho más estrictos y dificultando el acceso al crédito para personas de menores ingresos o con calificaciones crediticias bajas.

Eso podría agravar la llamada economía en forma de K, en la que la brecha de riqueza en Estados Unidos se ha ampliado. Mientras muchas personas con mayores ingresos han disfrutado de años de ganancias en la bolsa, aumento en los precios de la vivienda y salarios al alza, quienes ganan menos se han visto afectados por la combinación de precios más altos, deudas y un mercado laboral en desaceleración.

El anuncio de Trump sobre las tarjetas de crédito se produjo al final de una semana con varios anuncios económicos de corte popular que el presidente publicó en redes sociales para intentar convencer a la población de que está avanzando en el tema. Por ejemplo, el jueves publicó que ordenó a “mis representantes” comprar bonos hipotecarios para intentar reducir los costos de la vivienda; el miércoles escribió sobre prohibir que inversionistas institucionales compren viviendas unifamiliares.

Trump enfrenta un gran reto para convencer a la población de que está logrando avances en la asequibilidad. En la encuesta más reciente de CNN sobre la economía, el 61 % de las personas en Estados Unidos dijo que las políticas de Trump han “empeorado las condiciones económicas en el país”. Esta semana, la Reserva Federal de Nueva York informó que las expectativas de encontrar empleo cayeron a un mínimo histórico.

El Gobierno de Trump también ha intentado desmantelar la CFPB. Esta agencia supervisa a las industrias de servicios financieros y responde a quejas de los consumidores, y ha sido un objetivo de los conservadores, incluido Trump, durante años.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la Asociación de Banqueros Americanos para obtener comentarios.

Esta historia fue actualizada con contexto y desarrollos adicionales.

