Un incidente en junio pudo influir en el agente de ICE que disparó y mató a una mujer en Minneapolis, según expertos

Por Mark Morales, CNN

Mientras aumentan las preguntas sobre las circunstancias que llevaron a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a disparar y matar a una mujer de 37 años en su vehículo en Minneapolis esta semana, el posible historial traumático reciente del funcionario podría ser tan relevante para la discusión como sus tácticas y entrenamiento.

En junio del año pasado —meses antes de que disparara mortalmente a Renee Nicole Good—, el agente de ICE quedó con el brazo atrapado en la ventanilla trasera de un auto mientras un sospechoso se alejaba de una parada de tráfico, arrastrándolo unos 100 metros y causándole heridas en el brazo y la mano.

No está claro cuánto influyó esa experiencia en el agente durante el enfrentamiento mortal con Good el miércoles. Sin embargo, expertos en seguridad dijeron a CNN que el incidente del verano pasado podría haber afectado su toma de decisiones, aunque la forma en que una situación similar influye en los agentes varía de uno a otro.

El funcionario podría haber recordado ese incidente en los momentos antes de sacar su arma de servicio y disparar contra Good, quien estaba en el asiento del conductor de su Honda Pilot, declaró el exdirector interino de ICE John Sandweg.

“Cada agente lleva consigo sus propias experiencias y no puede separarse de ellas”, comentó Sandweg a CNN. “Si has pasado por un incidente así, eso influye en tu manera de pensar”.

El vicepresidente J. D. Vance mencionó ese suceso de junio a periodistas el jueves, sugiriendo que podría haber afectado la reacción del agente ante Good, a quien las autoridades federales han acusado de utilizar su vehículo como arma contra miembros de ICE.

“¿No creen que tal vez esté un poco sensible con que alguien lo embista con un automóvil?”, preguntó el vicepresidente.

Funcionarios estatales y locales han cuestionado que el tiroteo, captado en video, haya sido en defensa propia.

Este viernes, apareció otro video grabado por el agente, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que corrobora sus afirmaciones y refuerza la defensa de las acciones del funcionario.

“Este video corrobora lo que el DHS ha dicho todo el tiempo: que esta persona estaba obstruyendo a las fuerzas del orden y convirtió su vehículo en un arma al intentar matar o causar lesiones a agentes federales”, afirmó la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin. “El agente temía por su vida y la de sus compañeros, y actuó en defensa propia. El público estadounidense puede ver este video y juzgar por sí mismo”.

No obstante, el impacto persistente de haber sido arrastrado el verano pasado solo lo conoce el agente, quien según el DHS tiene más de 10 años de experiencia.

El exjefe de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio, Jerry Robinette, comentó que el efecto puede variar de una persona a otra.

“Depende mucho… Es algo muy particular”, explicó Robinette, quien agregó que él mismo ha estado involucrado en incidentes con disparos anteriormente. “Afecta a la gente de forma diferente… Hay asistencia médica y psicológica disponible si es necesario. Y de nuevo, varía de persona a persona”.

El violento encuentro ocurrió el 17 de junio de 2025, cuando el agente de ICE —identificado en documentos judiciales como Jonathan Ross— y otros funcionarios federales intentaron arrestar a Roberto Carlos Muñoz-Guatemala, un inmigrante en situación irregular acusado de abuso sexual contra una menor en 2022, de acuerdo con una declaración jurada de un agente del FBI involucrado en el caso.

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que ese caso involucraba al mismo agente que disparó las balas que mataron a Good esta semana.

La declaración jurada no menciona a Ross por nombre, refiriéndose a él solo como un agente de la división de Ejecución y Deportación de ICE. Otros documentos judiciales, que incluyen una lista de pruebas y testigos, dejan claro que se trata de Ross.

Los agentes rastrearon a Muñoz-Guatemala hasta su casa en Bloomington, Minnesota, según la declaración jurada, y lo detuvieron en su vehículo cuando intentó alejarse.

Ross inicialmente desenfundó su arma de servicio, pero la guardó después de que Muñoz-Guatemala detuviera su auto y levantara las manos, recoge la declaración jurada.

Cuando Muñoz-Guatemala no bajó la ventana de su auto, Ross rompió un cristal trasero para intentar abrir la puerta. Fue entonces cuando Muñoz-Guatemala se dio a la fuga “a gran velocidad”, según la declaración jurada, con Ross aún colgado del auto.

Ross testificó posteriormente que disparó 10 veces su pistola eléctrica y le gritó a Muñoz-Guatemala que se detuviera.

El agente finalmente fue derribado del vehículo, y otros miembros de la policía detuvieron a Muñoz-Guatemala aproximadamente a 1,6 kilómetros de distancia.

Ross describió la experiencia y sus heridas durante su testimonio en el tribunal en diciembre, diciendo que “temió por su vida”.

En el momento inmediato posterior, el agente dijo que sentía un “dolor bastante intenso” y que un compañero tuvo que aplicarle un torniquete en el brazo para frenar la hemorragia. Respondió una ambulancia y Ross fue llevado al hospital, según su testimonio.

Aseguró que sufrió varias heridas, incluyendo laceraciones en el brazo derecho y la mano izquierda. Esta última lesión tardó unas dos semanas en sanar, lo que limitó su capacidad para usarla.

La laceración de su brazo derecho también se infectó y “dolía bastante”. Tuvo que cambiarse el vendaje dos veces al día, describiéndolo como un proceso doloroso.

Es posible que ese incidente estuviera en la mente del agente antes de disparar su arma de servicio el miércoles, al ver a sus compañeros acercarse al vehículo de Good, exigiendo que saliera de su auto.

“No sabemos qué tenía en mente”, manifestó John Miller, jefe analista de Seguridad y Cumplimiento de la Ley de CNN. “Pero creo que es algo que se tomará en cuenta cuando investiguen este caso”.

También es posible que Ross se pusiera en el lugar de sus compañeros, sugirió Miller: “¿Está pensando: ‘No puedo dejar que a él le pase lo que me pasó a mí, que resulté gravemente herido’?”

No está claro cuán pronto volvió el agente al servicio después de ser arrastrado el pasado junio. Sin embargo, los agentes que pasan por una experiencia así o resultan heridos en cumplimiento del deber suelen tener voz sobre cuándo regresar.

“La decisión recae en gran medida en el agente involucrado”, dijo Sandweg, agregando que sería injusto impedir que regrese al trabajo solo porque estuvo involucrado en un incidente violento. “Si están listos para volver, normalmente lo hacen”.

CNN consultó a ICE sobre cuándo se reincorporó Ross después del incidente de junio pasado y si necesitó algún tratamiento especial de salud mental para lidiar con un trauma persistente. La agencia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

En medio de un encuentro de alto riesgo, un agente puede no tener tiempo para procesar sus pensamientos, de acuerdo con Robinette.

“En mi experiencia, uno enfrenta la amenaza y esa visión en túnel porque está concentrado en esa amenaza”, explicó Robinette. “No tienes la libertad de ver todo lo que te rodea porque estás concentrado en esa amenaza. Muchas veces, las cosas ocurren tan rápido que ni siquiera te das cuenta de todo lo que sucedió”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.