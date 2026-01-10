“Acaban de matar a mi esposa”: así se desarrolló el mortal tiroteo de ICE en Minneapolis

Por Ray Sanchez, CNN

Renee Nicole Good pasó sus últimos momentos en su Honda Pilot marrón, con los peluches de su hijo asomando por la guantera. Se había detenido en medio de una calle arbolada del sur de Minneapolis e hizo señas a vehículos gubernamentales sin identificación para que pasaran.

Silbidos agudos rompieron el frío de enero en una respuesta comunitaria ya conocida, empleada por activistas en ciudades de Estados Unidos para alertar a los vecinos sobre la presencia de agentes de inmigración. Durante varios minutos, Good bloqueó parcialmente el tráfico en la calle. Algunos vehículos gubernamentales sin identificación permanecieron con el motor encendido; otros la rodearon.

“Vete a casa”, gritó un transeúnte.

En una calle residencial nevada la mañana del miércoles, Good se cruzó con Jonathan Ross, un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con 10 años de servicio y veterano de la guerra de Iraq, quien seis meses antes fue arrastrado unos 90 metros por un conductor durante una operación de inmigración en un suburbio de Minneapolis.

“Temía por mi vida”, testificó Ross durante el juicio en diciembre de un inmigrante indocumentado que iba al volante.

Good y Ross —cuya breve confrontación el miércoles terminó con él disparando su arma al menos tres veces mientras ella intentaba alejarse— están ahora en el centro de un furioso debate sobre la creciente represión migratoria del Gobierno de Trump, con cada bando culpando airadamente al otro. Los videos del incidente siguen saliendo a la luz y aún queda mucho por conocer.

Good, de 37 años, había dejado a su hijo de 6 años en la escuela antes de ser herida de muerte, según testigos y funcionarios de la ciudad. Ciudadana estadounidense, Good fue descrita como poeta y madre cariñosa.

Ross se unió a ICE en 2015. Trabaja en operaciones para la captura de fugitivos en el área de Minneapolis y como parte de un equipo de respuesta especial. Antes de incorporarse a ICE, sirvió en Iraq con la Guardia Nacional de Indiana, y luego se convirtió en agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en 2007.

Ahora, su fugaz, pero violento encuentro los ha convertido en símbolos involuntarios de una época oscura e incierta en la historia del país.

“Lárgate de mi vecindario”, gritó un transeúnte a un funcionario federal armado, con máscara y chaleco antibalas, mientras caminaba detrás de la camioneta de Good sosteniendo su teléfono celular.

El agente, posteriormente identificado como Ross, apuntó su cámara a una persona que luego fue identificada como la esposa de Good, Becca Good, quien le apuntó con su propio teléfono.

En un país profundamente dividido, ese momento en la Avenida Portland se convirtió en un claro ejemplo del interminable señalamiento político sobre la represión migratoria militarizada del presidente Donald Trump en algunas ciudades de Estados Unidos, y anticiparía las crecientes tensiones en los días siguientes.

Agentes federales, incluido Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusaron rápidamente a Good de intentar usar su vehículo para matar o herir al agentes de ICE. Ella lo calificó como un “acto de terrorismo doméstico”.

No obstante, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y funcionarios estatales respondieron, criticando las acciones de los agentes. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el tiroteo de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”.

“Este fue un agente usando el poder de manera imprudente que resultó en la muerte de una persona”, dijo Frey. Exigió que ICE “salga de Minneapolis”.

El tiroteo ocurrió más de cinco años después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, no lejos de donde murió Good, lo que desató disturbios y un movimiento por la justicia racial en una ciudad que aún lucha por recuperarse.

Los accidentes automovilísticos —muchos grabados en dramáticos videos— han sido una característica distintiva de la represión del Gobierno de Trump, incluyendo colisiones entre agentes federales y sospechosos que intentan huir y supuestos ataques de “embestida” protagonizados por activistas proinmigración. Algunos choques han derivado en tiroteos, heridos y muertes. El incidente en el que Ross fue arrastrado por un inmigrante indocumentado el 17 de junio de 2025 ocurrió cuando el sospechoso huyó durante una parada de tráfico, arrastrando al agente por el brazo derecho. El sospechoso fue condenado en diciembre por agresión a un funcionario federal con un arma peligrosa o mortal, lo que le causó lesiones corporales.

El veterano de ICE, quien disparó repetidamente su pistola eléctrica al conductor en el asalto de junio, sufrió un corte en su brazo derecho que requirió 20 puntos de sutura, de acuerdo con los registros judiciales. Un corte en su mano izquierda necesitó 13 puntos.

“El miércoles… nos detuvimos para apoyar a nuestros vecinos”, dijo la esposa de Good en una declaración a la Radio Pública de Minnesota.

“Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas”.

Aidan Perzana, el padre de un bebé de un mes, se despertó con el sonido de silbatos y bocinas de vehículos. Miró por la ventana y vio a agentes de ICE acercándose a la camioneta color marrón estacionada frente a su casa.

Lynette Reini-Grandell, profesora de inglés y poeta, caminaba por la Avenida Portland en ese momento, como otros, grabando en video lo que ocurría a plena luz del día.

“La tensión había estado acumulándose por tanto tiempo… pero no fue real hasta que escuché los disparos”, dijo a CNN el jueves.

Reini-Grandell había estado fuera de una escuela primaria cercana el miércoles temprano tras recibir reportes de agentes de ICE en la zona.

“El personal y las autoridades pedían a la gente de la comunidad que viniera y, esencialmente, vigilara mientras los niños bajaban de los autobuses escolares… porque los vehículos de ICE habían estado dando vueltas a la escuela toda la mañana”, dijo. “Tenían miedo de que los padres fueran arrestados y ocurrieran interrupciones horribles para los niños”.

En ciudades de Estados Unidos que han sido blanco de ICE, padres, maestros, clérigos y organizadores comunitarios han iniciado redes informales para intervenir durante redadas migratorias, incluyendo el uso de silbatos y bocinas de autos para advertir a otros. Activistas dicen que están creando responsabilidades por las acciones de los agentes; los críticos lo llaman obstrucción.

CNN no ha podido determinar si Good participaba en una de esas redes. Lo poco que se conoce sobre ella proviene en gran parte de la declaración de su esposa y de lo captado por varias cámaras en sus últimos momentos.

Cuando Reini-Grandell regresó a la Avenida Portland tras verificar los reportes de agentes de ICE fuera de una escuela, la confrontación que terminó con la muerte de Good estaba escalando.

El video grabado por Ross en su celular ofreció el vistazo más cercano a los momentos clave antes de que él disparara mortalmente a Good. Un funcionario del DHS confirmó que el video, obtenido por CNN, fue grabado por el agente. Las imágenes fueron obtenidas originalmente por el medio conservador de Minnesota, Alpha News.

Comienza con Ross caminando frente a la camioneta conducida por Good, quien había detenido el vehículo de manera perpendicular a la calle, obstruyendo el tránsito.

Él no dice nada mientras cruza frente al Honda hacia el lado del conductor.

Al rodear el vehículo, Good es vista con la ventana abajo. Ella mira directamente a agente.

“Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”, se escucha decir a Good en el video. La esposa de la víctima, de pie fuera de la camioneta, le dice a Ross: “Muéstrame tu cara”.

Él no responde. Su reflejo se puede ver en la ventana del auto. Sostiene su teléfono y sigue caminando.

El agente de ICE rodea la parte trasera de la camioneta, según el video. Becca Good, quien era pasajera en el vehículo y salió antes del tiroteo, le dice al agente: “No cambiamos nuestras placas cada mañana, para que lo sepas. Esta será la misma placa cuando vengas a hablar con nosotros después”, en una posible referencia a reportes de que agentes de inmigración han cambiado placas durante operativos.

Acerca el celular a la cara de Ross.

“¿Quieres venir por nosotros? ¿Quieres venir por nosotros? Te digo que vayas a almorzar, grandulón”, le dice Becca Good a Ross.

En otro video se ve a dos agentes de ICE acercándose al vehículo de Good. Un agente intenta abrir la puerta del conductor, tirando de la manija. “Sal del auto”, dicen repetidamente los agentes.

“Sal del maldito auto”.

Becca Good intenta volver a entrar en la camioneta, pero la puerta está cerrada.

Luego se le escucha decirle a Renee Good: “¡Conduce, cariño! ¡Conduce!”

Renee Good retrocede ligeramente con su camioneta, según los videos. Luego comienza a alejarse. En el video de Ross, gira el volante bruscamente hacia la derecha, alejándose de los agentes.

“Ella retrocedió y giró las ruedas para alejarse de ellos y seguir por la carretera”, recordó Perzana.

El auto avanza, y Ross, en su grabación, grita: “¡guau!” El video no muestra si la camioneta hizo contacto con Ross. El ángulo de la cámara se mueve bruscamente hacia el cielo.

Good acelera y parece rozar al agente con su vehículo antes de que él abra fuego, de acuerdo con un video. Otra grabación, con un ángulo diferente, no capta ese posible contacto. En cambio, se ve al agente alejándose de la parte delantera del vehículo y acercándose al lado del conductor.

Tres disparos estallan en rápida sucesión, según varios videos revisados por CNN. En el video de Ross, el tiroteo no es visible, pero se escuchan los disparos mientras la cámara del teléfono en su mano se mueve aún más y luego apunta hacia la casa detrás de Ross. Se puede ver a transeúntes afuera de la casa.

El agente primero dispara contra el parabrisas y luego a corta distancia por la ventana abierta del lado del conductor, muestran otros videos.

La cámara de Ross capta la camioneta mientras avanza a toda velocidad. Se escucha a alguien decir: “Maldita p***a”. Se oye el impacto de la camioneta contra un auto aparcado, y la cámara hace un paneo hacia la calle.

Se puede ver a Becca Good corriendo por la calle hacia el lado del conductor de la camioneta accidentada, tambaleándose después de un rato, cubierta de la sangre de su esposa.

Tyrice Jones, de 35 años, estaba en su apartamento cuando escuchó disparos y un choque. Salió y vio que la camioneta conducida por Good había chocado con el poste de luz frente a su edificio.

Jones vio a una mujer que se identificó como la esposa de Good. Ella se sentó en el jardín nevado de su edificio, llorando junto a su labrador negro, contó.

“¡Acaban de matar a mi esposa!”, gritó ella.

En el video de un transeúnte se oye a un hombre preguntando a agentes de ICE si puede revisar el pulso de la víctima.

“¡No! Retroceda. ¡Ahora!”, grita un funcionario.

“Soy médico”, dice el hombre.

“No me importa”, responde el funcionario.

“Tenemos paramédicos en la escena”, dice otro funcionario.

“¿Dónde están?”, se escucha gritar a una mujer. “Mataste a mi vecina”.

Jones grabó un video de los agentes de ICE en el asiento del conductor de la camioneta de Good mientras los transeúntes los regañaban. En cuestión de minutos, los agentes levantan a Good del asiento del conductor y la colocan en el suelo. El video de Jones luego muestra a varias personas llevándola por los brazos y las piernas hasta el final de la cuadra.

Emily Heller, de 39 años, quien dijo que estaba en casa preparando el desayuno en el momento del tiroteo, contó a CNN que pasaron al menos 15 minutos antes de que llegara una ambulancia. La calle estaba atestada de vehículos de ICE, lo que obligó al personal de emergencia a acercarse a la víctima a pie, sin una camilla, según Heller.

“Estuvieron con ella unos minutos y luego se llevaron su cuerpo inerte, agarrándolo por las extremidades”, declaró a CNN.

“Mi vida cambió para siempre tras haber presenciado esto”, añadió Heller.

Becca Good, en su declaración a la Radio Pública de Minnesota, escribió: “Renee deja atrás a tres hijos extraordinarios; el menor tiene solo seis años y ya perdió a su padre”.

“Ahora me toca criar a nuestro hijo y seguir enseñándole, como creía Renee, que hay personas construyendo un mundo mejor para él.”

Chelsea Bailey, Holmes Lybrand, Justin Lear, Sarah Dewberry, Jeff Winter, Emma Tucker, Diego Mendoza, Robert Kuznia, Amanda Musa, Whitney Wild y Chris Lau, de CNN, contribuyeron en este reporte.