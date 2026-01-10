De la botella a los controles: Las precauciones que toman las aerolíneas para asegurarse de que tu piloto esté sobrio

Por Kate Springer, CNN

Es ampliamente entendido que beber y operar maquinaria pesada no es una buena combinación.

El alcohol puede ralentizar el tiempo de reacción, afectar el juicio, causar problemas de concentración y provocar mareos o náuseas; efectos que se vuelven aún más peligrosos al operar una aeronave.

Y aunque es raro que los pilotos comerciales intenten volar bajo los efectos del alcohol, una serie de incidentes en los últimos años ha puesto el tema en primer plano.

El caso más notable fue el de Japan Airlines, que estuvo bajo escrutinio debido al consumo excesivo de alcohol por parte de dos pilotos el día antes de su vuelo, en diciembre de 2024.

Un capitán de la misma aerolínea admitió haber bebido tres cervezas el día antes de su vuelo de Hawai al Aeropuerto Internacional Chubu Centrair, de Japón, en agosto siguiente.

Tras fallar una prueba de alcohol autoadministrada, el piloto finalmente se reportó enfermo, desencadenando una serie de retrasos mientras la aerolínea se apresuraba a encontrar un sustituto.

Como consecuencia, Japan Airlines despidió al piloto, anunció recortes de sueldo temporales para altos ejecutivos y prometió mejorar sus medidas de seguridad.

Pero la aerolínea bandera de Japón no está sola. En enero de 2024, un piloto de Southwest Airlines fue arrestado en Savannah, Georgia, bajo sospecha de estar bajo la influencia antes de un vuelo a Chicago.

Y en julio pasado, un vuelo de Delta Air Lines de Estocolmo a Nueva York fue cancelado después de que la prueba de alcoholemia de un piloto superara el contenido máximo permitido de alcohol en sangre (BAC) de 0,02 % según la ley de la Unión Europea.

Estos incidentes plantean la pregunta: ¿qué medidas de seguridad existen realmente para garantizar que los pilotos estén sobrios cuando toman los controles del vuelo?

La respuesta está lejos de ser clara, porque no existe una ley universal que se aplique a todas las aerolíneas.

En la práctica, las aerolíneas confían en varias capas de protección: reglas de “de la botella al acelerador”, límites estrictos de BAC, pruebas aleatorias, pruebas basadas en sospechas, supervisión médica, sistemas de reporte entre compañeros, programas de rehabilitación y, en caso de violaciones, duras sanciones que van desde suspensiones y revocaciones de licencias hasta cargos criminales. Algunos países también exigen pruebas de alcoholemia antes del vuelo.

Si bien la orientación de la Organización de Aviación Civil Internacional prohíbe al personal aeronáutico con licencia “operar bajo la influencia de sustancias psicoactivas”, las autoridades reguladoras y las aerolíneas individuales determinan los detalles específicos, resultando en un mosaico de normas.

Algunos países requieren un BAC inferior al 0,04 %, mientras que otros exigen límites de 0,02 % o incluso 0,00 %.

Además, algunas jurisdicciones imponen ocho, diez, doce o veinticuatro horas de “de la botella al acelerador”, refiriéndose al tiempo entre la última bebida de un piloto y el momento de reportarse para trabajar.

Todas estas reglas diferentes pueden dificultar que los pilotos lleven un control de los umbrales específicos al volar internacionalmente. Pero para el capitán de entrenamiento retirado Pete Hutchison, quien voló internacionalmente con Virgin Atlantic durante más de 20 años, las cuentas son bastante simples.

“Yo me regía por un estándar más general, y es no meterse en una situación en la que estés discutiendo sobre el 0,01”, dijo Hutchison, conocido como Pete, el Piloto Irlandés, en Instagram, a CNN Travel.

Cuando tenía escalas cortas, digamos, de menos de 24 horas, se abstenía de beber alcohol y animaba a su tripulación a hacer lo mismo.

Si tenía una escala más larga de dos días o más, lo que él dice que era bastante raro para cuando se retiró, había un poco más de margen para disfrutar una Tsing Tao, en Hong Kong, o una copa de chenin blanc, en Ciudad del Cabo.

“Somos personas profesionales que hemos trabajado muy duro para obtener una licencia comercial… Y como pilotos, todavía enfrentamos una responsabilidad pública ilimitada. No queremos que nadie salga herido, ni que nuestra aerolínea o la industria fracasen. No es un circo volante. Es algo muy serio”.

En el Reino Unido, donde reside Hutchinson, los pilotos deben mantener un BAC por debajo del 0,02 % y están sujetos a pruebas aleatorias durante las inspecciones en rampa.

El programa de detección se introdujo en febrero de 2022 y, aunque Hutchinson se retiró en 2023, el oriundo de Belfast dice que ni él ni ninguno de los miembros de su tripulación fueron sometidos jamás a pruebas.

Estados Unidos tiene regulaciones ligeramente más indulgentes.

La FAA requiere que los pilotos tengan un BAC inferior al 0,04 %, la mitad del límite legal para conducir un automóvil, y esperen al menos ocho horas entre beber alcohol y presentarse al servicio.

Sin embargo, ese es el mínimo. Algunas aerolíneas, incluidas Delta y United, aplican una ventana más larga, de 12 horas, desde la botella hasta los controles.

Además, la Administración Federal de Aviación recomienda esperar 24 horas, advirtiendo que las ocho horas legales pueden no ser suficientes para alcanzar un BAC legal, y que los efectos de la resaca pueden afectar el desempeño del piloto.

Las pruebas añaden otra medida de seguridad en EE.UU., donde la detección de alcohol suele realizarse de forma aleatoria, bajo sospecha razonable —por ejemplo, tras ser alertados por un colega, personal de la TSA o un supervisor—, o después de un accidente. Las pruebas positivas dan lugar a acciones como asesoramiento, cartas de advertencia, multas, suspensiones y revocación de licencias, indica la FAA.

En Japón, los pilotos deben cumplir con la Ley de Aeronáutica Civil del país y sus Reglamentos de Ejecución, que en general prohíben volar bajo los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias químicas que puedan “afectar de cualquier manera su capacidad para realizar operaciones normales de aeronaves”.

Aunque la ley japonesa no establece límites específicos, se espera que las aerolíneas implementen sus propios estándares para garantizar la seguridad y el cumplimiento.

Tras los incidentes de 2024 y 2025, Japan Airlines introdujo una serie de reglas y salvaguardas más estrictas.

Entre ellas, la aerolínea extendió el período de la botella a los controles a 24 horas y comenzó a exigir tres pruebas obligatorias de alcoholemia antes de cada vuelo. En 2024, la aerolínea también prohibió el consumo de alcohol durante las escalas en hoteles.

“Desde septiembre, hemos implementado medidas como la suspensión de funciones de vuelo para los pilotos evaluados con algún riesgo relacionado con el alcohol y hemos aumentado las pruebas aleatorias, especialmente después de pernoctaciones”, dijo un portavoz de Japan Airlines a CNN Travel.

A menudo se cita a la India como el país con las reglas más estrictas del mundo en lo que respecta al alcohol y el vuelo.

La Dirección General de Aviación Civil aplica una estricta política de tolerancia cero, diseñada para eliminar cualquier posibilidad de deterioro en la industria de la aviación, que crece rápidamente en el país.

Para los pilotos, esto significa una norma de 12 horas desde la última bebida hasta el control y un límite de BAC de 0,00 %.

Además, antes de cada vuelo, los pilotos deben someterse a una prueba de alcoholemia con cámara en una sala designada en el aeropuerto.

“Incluso 0,001 se considera un resultado positivo”, dijo la capitana Tarana Saxena, quien vuela internacionalmente para una aerolínea india, a CNN Travel. “Tienes que recordar hacerlo. De lo contrario, se considera positivo y hay sanciones severas”.

La primera infracción desencadena la suspensión de la licencia del piloto por tres meses, una segunda resulta en la suspensión por tres años, y una tercera lleva a la pérdida permanente de la licencia.

Saxena recuerda a un joven primer oficial que, mientras conversaba y se distraía, casi olvida hacerse la prueba de alcoholemia —a veces llamada BA—.

“Estábamos a punto de cerrar las puertas de la cabina cuando el equipo médico lo llamó… Simplemente corrió. Si hubiéramos despegado sin que hiciera la BA, se habría considerado una prueba positiva”.

La norma también se aplica a las llegadas internacionales a la India.

“Cuando llegamos de aeropuertos sin instalaciones de prueba, debemos hacer una inmediatamente al aterrizar”, añadió. “Pongo notas adhesivas —‘BA posvuelo’— en la cabina para acordarme”.

Aunque la India exige una regla de 12 horas entre el último trago y los controles de mando, dice que muchos de sus compañeros extienden voluntariamente ese período a 16 o 24 horas para estar seguros.

No solo les preocupa cualquier rastro residual en su organismo, dijo Saxena, sino también el hecho de que el alcohol puede exacerbar la fatiga y perturbar el sueño, lo que podría afectar su desempeño aunque estén sobrios.

Para evitar incluso lecturas microscópicas, los miembros de la tripulación también evitan productos como enjuague bucal, perfume o desinfectante, dijo ella.

“Entiendo por qué es tan estricto, pero incluso un límite de 0,01 % en lugar de 0,00 % reduciría la presión”, agregó. “Tenemos que ser muy cuidadosos para recordar y evitar todas las cosas que no podemos hacer antes de un BA”.

Saxena, quien forma parte del equipo de gestión de fatiga de la aerolínea, está más preocupada por los problemas de seguridad derivados de los exigentes horarios que por el consumo de alcohol.

“Como ya soy una persona consciente de la salud, y este trabajo ya interrumpe mi vida social y mi horario de sueño, ni siquiera pienso en el alcohol cuando estoy fuera de servicio”, dijo. “Estoy tan cansada que todo lo que quiero es dormir”.

“Pero mientras que el consumo de alcohol está bajo mi control, la fatiga está fuera de mis manos… La fatiga es un problema muy muy grande ahora mismo en nuestra comunidad de pilotos y tripulación de cabina”.

Las pruebas de drogas y alcohol previas al empleo, las pruebas aleatorias y los controles por sospecha razonable son ahora comunes en todo el mundo, pero como se señaló, los umbrales varían de un lugar a otro, y eso puede complicar las cosas en Europa.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) tiene un límite de BAC de 0,02 % como el Reino Unido, y exige que las aerolíneas y las autoridades de aviación mantengan sistemas de prevención en varias capas.

“En general, las pruebas de alcohol se realizan de forma aleatoria”, dijo Janet Northcote, portavoz de la EASA, quien añadió que los casos positivos confirmados se manejan según las leyes nacionales.

Algunos Estados miembros de la UE imponen reglas más estrictas, como Italia, que considera cualquier valor superior a 0,00 % de BAC como una infracción.

En Asia, la Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS) exige un periodo de ocho horas de la botella a los controles y un límite de alcohol de 0,02 gramos por 210 litros de aliento, equivalente a un BAC de 0,02%.

“La CAAS tiene una política de cero tolerancia hacia el consumo de alcohol por parte de los pilotos”, escribió Foong Ling Huei, directora de Estándares de vuelo de la Autoridad de Aviación Civil de Singapur, en un comunicado a CNN Travel.

En 2019, la CAAS introdujo un programa de pruebas aleatorias que se aplica a pilotos tanto de empresas extranjeras como locales.

Además, los operadores deben tener sus propios programas de gestión de alcohol para “identificar de manera proactiva, gestionar y rehabilitar a los pilotos con consumo problemático de alcohol”, añadió Foong.

Cathay Pacific, de Hong Kong, también tiene una regla de 10 horas de la botella a los controles y un límite de 9 microgramos de alcohol en 100 ml en aliento, que equivale aproximadamente a un BAC de 0,02 %.

Emiratos Árabes Unidos también aplica un límite de BAC de 0,02 % con pruebas regulares en los aeropuertos y sanciones severas, incluyendo cargos penales y la pérdida de la licencia del piloto.

Junto con las reglas y pruebas formales, muchas aerolíneas también ofrecen programas de apoyo entre colegas y rehabilitación para ayudar a la tripulación que pueda estar pasando por dificultades.

Virgin Atlantic, por ejemplo, ofrece una amplia gama de sistemas de apoyo, desde recursos de bienestar y evaluaciones de salud mental hasta asesoría médica confidencial a través de los servicios de salud ocupacional y apoyo inmediato para la salud mental. La aerolínea dijo que sigue la orientación de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido sobre ofrecer rutas a los pilotos para recuperar la autorización perdida por problemas relacionados con el alcohol.

Estos programas son vitales, en parte porque los pilotos pueden estar enfrentando presiones que no se ven.

Un estudio francés de 2025 en la revista Frontiers in Public Health encontró niveles significativos de ansiedad, depresión y uso indebido de alcohol entre los pilotos de aerolíneas europeas.

De 1.220 encuestados, más de una cuarta parte reportó ansiedad, el 13 % reportó síntomas depresivos y aproximadamente el 40 % reportó uso indebido de alcohol, lo que llevó a pedir una investigación más profunda sobre las causas y sistemas de apoyo más sólidos.

Cuando un piloto es retirado abruptamente de una aeronave, puede resultar en titulares sensacionalistas.

Pero vale la pena tener en cuenta que las infracciones relacionadas con el alcohol son sumamente raras.

Según los datos más recientes de pruebas de alcohol de la FAA, se administraron 64.023 pruebas aleatorias de alcohol a personal de aviación en funciones críticas para la seguridad en 2023.

De esos, solo 65 —el 0,001 %— resultaron iguales o superiores al límite legal de 0,04 BAC.

La FAA también realiza pruebas cuando hay sospecha razonable.

De 368 pruebas basadas en sospechas, 149 fueron confirmadas como positivas, y esas personas fueron retiradas de sus funciones y se les exigió completar el proceso de reincorporación de la FAA.

El proceso incluye una evaluación, educación recomendada, posible rehabilitación, seguimientos, una prueba para reintegrarse al trabajo y pruebas continuas negativas de drogas y alcohol.

Hutchison, el ex piloto comercial, dijo que los incidentes relacionados con el alcohol eran sumamente raros durante sus 40 años de vuelo.

“Ahora, no todos lo hacen bien, y no los estoy defendiendo”, dijo. “Pero si cargas la aplicación Flightradar24 y haces zoom hacia afuera, es como una colmena, hay aviones por todas partes”. Los incidentes, añadió, “ni siquiera son una miga de pan en el océano Atlántico”.

Han ocurrido accidentes relacionados con el alcohol — en particular un accidente de carga de Japan Airlines, en 1977, y un accidente de Aeroflot-Nord, en 2008—, pero esos casos son atípicos.

“El viaje aéreo es el modo de transporte más seguro… y esa seguridad no es un accidente”, dice Hutchison. “Es gracias a un entrenamiento riguroso, el mantenimiento de estándares, y el aprendizaje de los incidentes a lo largo de los años”.

Además de las pruebas regulares de alcohol y drogas, los pilotos también se someten a revisiones completas en simulador cada seis meses, durante las cuales su licencia se suspende temporalmente hasta que aprueban.

“Ningún cirujano, enfermero, abogado, veterinario o senador enfrenta ese tipo de escrutinio continuo”, dice. “No hay otro trabajo como este”.

Y aunque el sistema no está estandarizado a nivel global, ni es perfecto, múltiples capas de protección —reglas, pruebas, entrenamiento, supervisión de compañeros y autoinformes— normalmente detectan la incapacidad mucho antes de que una aeronave despegue.

