Colombia llora al cantante Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, de 34 años, fallecido en un accidente aéreo el sábado, tiene conmocionado al país sudamericano, mientras avanzan las investigaciones sobre el siniestro en el que también murieron otras cinco personas.

Autoridades locales y regionales y políticos de varios partidos expresaron en redes sociales su pesar por la noticia. Jiménez, intérprete de música popular y de origen humilde, trabajó en su infancia en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá. Para muchos, estaba en la cúspide de su carrera.

La Fiscalía General informó que abrió “una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular”, un bimotor Piper Navajo, de propiedad del cantante, que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa (Boyacá) y cayó en un campo cercano al final de la pista. Los cuerpos de los seis ocupantes fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá.

La cuenta oficial del artista informó que viajaba junto a integrantes de su equipo de trabajo. “Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron (…) Viaja al infinito mi aventurero”, indicó el comunicado.

La agencia que representaba Jiménez dijo que se desplazaba hacia Marinilla para una presentación musical. “Fue más que un cantante: fue la voz de una generación que encontró en sus canciones un refugio, una confesión y una fuerza para seguir adelante”, dijo su representante, Paola España.

“Expreso mis sentidas condolencias y mi solidaridad a las familias, amigos y seguidores del cantante Yeison Jiménez”, escribió en X la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, al lamentar la muerte del artista.

Jiménez se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia con éxitos como “Sublime mujer”, “Aventurero” y “Vete”, entre otros.

En Manzanares, departamento de Caldas, tierra natal del artista, la Alcaldía decretó tres días de luto.

