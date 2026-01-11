¿Dónde nació Gardel? Un nuevo documento se suma a la larga controversia entre Uruguay, Argentina y Francia

Darío Klein, CNN en Español

Un nuevo documento histórico podría marcar un antes y un después en la larga controversia sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel, el cantante más emblemático del tango.

Investigadores independientes de la Comisión Gardel Rioplatense (CGR) presentaron un registro original del Consulado de Uruguay en Buenos Aires, fechado el 8 de octubre de 1920, que certifica que Gardel declaró haber nacido en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. “Logramos encontrar la Piedra Roseta, el documento original de los actos personalísismos de Gardel”, explicó el investigador y músico Gustavo Colman.

Este nuevo material, respaldado con un acta notarial, es considerado por sus impulsores como la prueba documental más sólida hasta ahora sobre la identidad del “zorzal criollo”. “Este documento es la piedra fundacional para recuperar la verdadera identidad de Gardel”, indicó Colman.

El documento fue encontrado por la CGR en un libro oficial del Registro Civil uruguayo, donde constan otras más de 1.000 inscripciones de ciudadanos que, a comienzos del siglo XX, se encontraban en Buenos Aires sin documentación formal y debieron regularizar su estado ante el consulado uruguayo. En ese contexto, Gardel, entonces cercano a los 30 años, habría comparecido personalmente y declarado ser uruguayo, consignando su fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y datos filiatorios.

Según el acta oficial, al momento de realizar el trámite Gardel tenía 32 años, era soltero y artista, vivía en Buenos Aires en la calle Rodríguez Peña 451, y sus padres eran Carlos (sin apellido), uruguayo, fallecido, y María Gardel, uruguaya, fallecida. Según los investigadores, su padre biológico fue el coronel tacuaremboense Carlos Escayola.

Para completar el trámite, Gardel se presentó ante el consulado acompañado por dos testigos uruguayos residentes en Buenos Aires: el cantante y compositor José Razzano, su amigo y socio artístico, y Juan Lagisquet Mogordoy.

La Comisión Gardel Rioplatense está integrada por investigadores argentinos y uruguayos y su misión es demostrar documentalmente que Gardel era uruguayo de nacimiento, nacionalizado argentino: que nació y se crió en Uruguay y que luego se instaló en Buenos Aires y tramitó la ciudadanía argentina. “O sea, era rioplatense”, explicó Colman.

“Durante más de 90 años se le cambió la identidad después de muerto. Nosotros no discutimos ADN ni mitologías: discutimos derechos humanos. La identidad es un derecho fundamental y Gardel dejó dicho en vida quién era”, sostuvo.

El origen de Carlos Gardel ha sido motivo de debate histórico, cultural y académico entre Uruguay, Francia y Argentina. Mientras que en buena parte de la historiografía tradicional se aceptó durante años que Gardel nació en Francia, versiones alternativas han sostenido su nacimiento en Uruguay, particularmente en Tacuarembó.

Según Colman, el mito del “Gardel francés” se consolidó después de la muerte del cantante. “Esa versión se construyó para administrar una herencia millonaria, obedece a intereses económicos y legatarios y se apoyó en un testamento hológrafo, caduco de cualquier legitimidad”. “Pero los documentos firmados por Gardel en vida dicen otra cosa. El hallazgo de este registro derriba definitivamente esa tesis y permite volver a colocarlo en su verdadera dimensión: Gardel es rioplatense, uruguayo de nacimiento y argentino por elección”, afirmó.

Según los investigadores, el registro no solo es una prueba del origen del “zorzal criollo”, sino que también fue un instrumento clave para su posterior documentación pública. El acta habría tenido valor como registro de nacionalidad, declaración de estado civil y partida de nacimiento, lo que permitió a Gardel tramitar posteriormente su cédula de identidad argentina, su pasaporte y, eventualmente, la ciudadanía argentina.

El hallazgo fue realizado dentro de un folio identificado como N° 907 de un decretero —una especie de archivador hasta ahora extraviado entre millones de papeles— y ha sido certificado con acta notarial por una escribana pública. Por razones de seguridad y para preservar su integridad, los miembros de la CGR no han revelado públicamente la ubicación física exacta del documento. Este documento todavía debe ser periciado para confirmar su validez y la CGR lo ha puesto a disposición de las autoridades.

“Cuando lo vi por primera vez, con el libro abierto y los guantes puestos, no lo podía creer. Era como el regalo de Reyes: sabíamos que existía, pero otra cosa es tenerlo en la mano. Es recuperar un patrimonio cultural del Río de la Plata y devolverlo a su lugar en la historia”, relató el investigador.

Tras la certificación del documento y su pericia oficial, la CGR tiene la intención de presentar formalmente esta y otras pruebas documentales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José de Costa Rica, para que “determine y laude definitivamente”, con el objetivo de que se restituya oficialmente la identidad legal de Carlos Gardel como uruguayo por nacimiento y argentino por adopción.

“Queremos que la identidad de Gardel sea restituida de manera definitiva. Iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esto quede saldado de una vez. No se trata de una pelea de barra brava entre Uruguay y Argentina, sino de respetar lo que Gardel declaró en vida”, adelantó Colman.

En 2025, la CGR presentó una amplia investigación que, entre otras cosas, pretendía probar que Carlos Gardel residía en Buenos Aires a principios del siglo XX y que era una persona distinta al hijo de Berha Gardes, protagonista de la tesis del origen francés de Gardel.

Para los integrantes de la comisión, este hallazgo representa un paso histórico para zanjar definitivamente la polémica que ha durado más de un siglo y que ha dividido a investigadores y amantes de la cultura rioplatense sobre los orígenes de uno de sus artistas más universales.

