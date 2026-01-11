Kristi Noem anunció mayor presencia de ICE en Minneapolis. Acusó a autoridades locales de “politizar” la muerte de Renee Good

Por Kit Maher, CNN

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció este domingo el envío de “cientos más” de agentes federales a Minneapolis para reforzar la seguridad de ICE tras la muerte de Renee Good durante un operativo de control inmigratorio, y arremetió contra las autoridades locales por, según dijo, no colaborar con el Gobierno federal.

“Estamos enviando más agentes hoy y mañana. Serán cientos más para permitir que nuestro personal de ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabaja en Minneapolis pueda hacerlo de forma segura”, dijo Noem en Fox News. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) precisó a CNN que se trata de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, pro sus siglas en inglés).

Noem acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de anteponer a “inmigrantes indocumentados criminales” por encima de sus comunidades. “Dijeron que no nos van a ayudar, así que nos aseguraremos de proteger a nuestros agentes, pero también de que estos criminales enfrenten la justicia”, afirmó.

En entrevista con CNN para el programa “State of the Union”, Noem defendió que bajo el Gobierno de Trump las leyes se aplican “por igual”, incluso cuando fue confrontada con imágenes del 6 de enero de 2021 de personas atacando a fuerzas del orden que luego fueron indultadas por el presidente. “Cada situación depende del contexto en el que estén los agentes”, dijo. “Cuando alguien les pone las manos encima, usa armas o los hiere, ellos tienen autoridad para arrestar y asegurar que enfrenten consecuencias”.

Noem también pidió a Walz y a Frey “madurar” y los acusó de haber “avivado la tensión pública” tras la muerte de Good. “Han politizado de forma extrema e inapropiada lo que ocurrió en su ciudad. Han alentado la destrucción y la violencia que hemos visto en Minneapolis”, dijo. Aseguró que el DHS mantiene sus protocolos en la investigación del caso y que espera cooperación local para arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

La funcionaria sostuvo además que no se apresuró al calificar el hecho como “terrorismo interno”. Dijo que, tras revisar videos y hablar con los agentes, concluyó que el vehículo de Good fue “usado como arma” contra un agente. No reconoció la posibilidad de que la mujer estuviera huyendo del lugar.

Sus declaraciones se producen en medio de protestas y críticas por las tácticas de ICE en la ciudad, así como de llamados de autoridades locales y legisladores para que se haga una investigación independiente sobre lo ocurrido.

