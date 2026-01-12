Unos 24 presos políticos fueron excarcelados esta madrugada en Venezuela, según Foro Penal. El Gobierno dice que fueron más

Por Sol Amaya, CNN en Español

Al menos 24 presos políticos fueron excarcelados esta madrugada en Venezuela, según confirmó la ONG Foro Penal. Se trata de 9 mujeres que estaban en la cárcel Las Crisálidas y unos 15 hombres que estaban detenidos en el penal Rodeo I, detalló Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, en su cuenta de X.

La ONG está trabajando en verificar más liberaciones. Según Gonzalo Himiob S, vicepresidente de Foro Penal, además de las 24 excarcelaciones de la madrugada, sumadas a las 17 ya verificadas desde el pasado jueves, cuando comenzaron las salidas, habría más novedades en las próximas horas. “En este momento estamos confirmando otras excarcelaciones que también habrían ocurrido esta madrugada”, sostuvo Himiob S en su cuenta de X.

Horas después, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela difundió un comunicado en el que dice que se concretaron “en las últimas horas” 116 excarcelaciones, que se sumaron, según las autoriades, a otras “187 concretadas durante el mes de diciembre de 2025”.

El comunicado enmarca las excarcelaciones en un proceso de “revisión integral de causas”, que dicen fue iniciado “voluntariamente” por Nicolás Maduro y que se mantiene ahora con el mandato de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

