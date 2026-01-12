Cientos de agentes de inmigración más llegarán a Minneapolis, dice Noem, tras muerte vinculada a ICE

Por Danya Gainor, CNN

Cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza se están movilizando para reforzar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración en la nevada Minneapolis, dijo el domingo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mientras aumentan las tensiones entre las autoridades federales y las locales tras un tiroteo ocurrido la semana pasada durante una operación de ICE, que dejó muerta a una madre de tres hijos.

Siguen apareciendo videos del incidente y aún hay mucho por esclarecer, pero el despliegue es el desarrollo más reciente en la disputa que lleva meses entre la ciudad gobernada por demócratas y el Gobierno federal, después de que el presidente Donald Trump intensificara en diciembre las operaciones contra la comunidad somalí de Minnesota.

Funcionarios del estado de la Estrella del Norte han reiterado sus llamados para que los agentes de inmigración cooperen con las fuerzas policiales locales y se retiren, lo que ha provocado una dura respuesta verbal por parte de funcionarios federales.

Tras un fin de semana marcado por cruces de alto nivel, la difusión de nuevos videos del tiroteo y protestas generalizadas, esto es lo más reciente.

El sábado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en X un nuevo video que muestra los tres minutos y 30 segundos previos a los disparos de un agente de ICE que alcanzaron y mataron a Renee Good, de 37 años, en Minneapolis, el miércoles.

El nuevo video muestra el vehículo de Good —una Honda Pilot color vino tinto— parcialmente bloqueando la calle. Varios vehículos que se detienen detrás de ella parecen pertenecer a agentes federales, según la actividad observada en otros videos.

En su publicación, el DHS afirmó, sin presentar pruebas, que Good estaba “acosando e interfiriendo en una operación de las fuerzas del orden a lo largo de la mañana”.

Durante el video, varios vehículos pasan junto al automóvil de Good. Unos 40 segundos después de iniciado el clip, la cámara se enfoca en Good moviéndose dentro de su vehículo mientras se escucha el sonido de bocinas, aunque no está claro de dónde provienen.

Tres minutos después, se activan sirenas de las fuerzas del orden y se oyen más bocinas. En el segundo 3:11, dos vehículos pasan junto a la camioneta de Good. Una camioneta que parece pertenecer a un agente federal se detiene de forma perpendicular a su vehículo y varios agentes descienden. Good parece hacerles señas con las manos.

Los agentes entonces salen del vehículo y el video se corta justo antes del tiroteo mortal.

La publicación del DHS se produjo un día después de que CNN obtuviera un video de teléfono celular de la interacción, captado por el propio agente que disparó contra Good, Jonathan Ross.

El video de Ross no muestra si la SUV hizo contacto con él, ya que el ángulo de la cámara se sacude hacia el cielo. Un video previo grabado por un testigo muestra que la SUV pudo haber hecho contacto cuando avanza bruscamente y él se mueve hacia un costado.

La vice

secretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que el video de Ross respalda lo que ha sostenido la agencia: que el agente de ICE actuó en defensa propia.

El momento exacto del disparo no es visible, pero se escuchan tres detonaciones mientras el teléfono que Ross sostiene se sacude aún más y luego queda apuntando hacia la casa que está detrás de él.

Las tensiones llegaron al escenario nacional la mañana del domingo, cuando Noem instó a los funcionarios de Minnesota a “madurar”, tras sus quejas de que las agencias federales no están cooperando con las autoridades estatales y locales que investigan la muerte de Good.

Noem apuntó directamente contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a quienes acusó de politizar el tiroteo y de alentar la “destrucción” y la “violencia” en la ciudad.

“Han politizado de forma extrema e inapropiada lo que ocurre sobre el terreno en su ciudad. Han inflamado al público. Han alentado el tipo de destrucción y violencia que hemos visto en Minneapolis en los últimos días”, dijo Noem el domingo en “State of the Union”, de CNN.

“Les recomendaría que maduren, que tengan un poco de madurez, que actúen como personas responsables, que quieren que la gente esté a salvo y que se haga lo correcto”, añadió.

Momentos después, Frey condenó enérgicamente el hecho ante Jake Tapper, de CNN, e instó a los agentes de ICE a salir de Minneapolis.

“Ella está llamando a Minneapolis este agujero infernal distópico. ¿Sabe cuántos tiroteos hemos tenido en lo que va del año? Dos, y uno de ellos fue de ICE”, dijo Frey a Tapper.

Frey reiteró su afirmación de que el agente que disparó contra Good fue “un agente federal que usó el poder de forma imprudente y eso terminó con la muerte de una persona”.

“¿Estoy sesgado en esto? Claro. Estoy sesgado porque tengo dos ojos. Cualquiera puede ver estos videos, cualquiera puede ver que esta víctima no es una terrorista doméstica”, afirmó.

El alcalde pidió una investigación independiente del tiroteo. El Departamento de Justicia ha impedido que investigadores estatales participen en la pesquisa.

En Washington, la congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, dijo que el Gobierno federal está alimentando el “caos” con sus esfuerzos de aplicación de leyes inmigratorias de mano dura tras la muerte por disparos de una ciudadana estadounidense la semana pasada.

“Lo que hemos visto en Minneapolis es que los agentes de ICE a menudo saltan de sus autos. Son vehículos sin identificación. A menudo llevan mascarillas”, dijo Omar el domingo en “Face the Nation”, de CBS. “Lo que están haciendo es crear confusión, caos, tratando de intimidar a las personas para que no puedan ejercer sus actividades normales y cotidianas”.

Omar, acompañada por otros congresistas demócratas de Minnesota, dijo que el sábado por la mañana se le negó el acceso a un centro de ICE en su estado, después de haber estado brevemente en su interior.

Noem emitió el jueves una directiva que prohíbe a los legisladores visitar centros de detención sin dar aviso con una semana de anticipación, dijo McLaughlin en un comunicado, debido a “disturbios en aumento y violencia política dirigida contra edificios e instalaciones utilizados por ICE”.

La secretaria del DHS actuó para “garantizar una protección adecuada tanto para los miembros del Congreso y su personal como para los detenidos y los empleados de ICE”, señaló McLaughlin en su declaración del domingo.

A medida que crecía la indignación tras la muerte de Good, más de 1.000 manifestaciones fueron convocadas en todo Estados Unidos durante el fin de semana en protesta por el aumento de las acciones de control inmigratorio del Gobierno de Trump en Minneapolis y en otros lugares.

La protesta masiva del sábado en las llamadas Ciudades Gemelas tomó múltiples formas a lo largo del día. Comenzó en Powderhorn Park, un sitio histórico para manifestaciones, conocido como uno de los principales puntos de reunión durante las protestas por George Floyd, en 2020. Tras marchar por un vecindario de Minneapolis, la multitud, compuesta por miles de personas, se concentró en la calle donde Good murió tras recibir disparos.

Noem dijo el domingo que el DHS está enviando “cientos más” de agentes a Minneapolis, además de los cerca de 2.000 agentes federales que ya han sido desplegados en la zona.

“Estamos enviando más agentes hoy y mañana, y llegarán. Habrá cientos más para permitir que nuestro personal de ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabaja en Minneapolis pueda hacerlo de manera segura”, dijo Noem en el programa “Sunday Morning Futures”, de Fox News.

Mientras tanto, miles de personas protestaron en otras partes del país en manifestaciones contra las políticas inmigratorias.

En Los Ángeles, el reflector de un helicóptero policial iluminó a manifestantes en la calle Alameda, que portaban banderas estadounidenses invertidas y carteles hechos a mano contra ICE.

Esa calle también fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y agentes en junio del año pasado, cuando multitudes se reunieron para protestar contra redadas inmigratorias y el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump.

Con pancartas que decían “El régimen fascista de Trump DEBE IRSE YA” y “DESPIERTA, EE.UU.”, los manifestantes marcharon frente a la Casa Blanca pese a la lluvia constante en la capital.

Una de las manifestantes, Claudia Schur, se unió a la marcha para expresar su rechazo a varias acciones del Gobierno de Trump.

“Ya no hay reglas, no hay vergüenza, no hay integridad”, dijo Schur mientras sostenía un cartel que decía “ICE Out”. “Es simplemente un país que ya no reconozco”.

Julia Doherty —quien marchaba junto a Schur— dijo que le preocupa la polarización entre los estadounidenses.

“No hay sentido de comunidad. Estamos tan polarizados que es aterrador”, afirmó Doherty. “Y tenemos que levantarnos y hacer todo lo que podamos para provocar un cambio”.

