Mientras Trump presiona por un acuerdo, el presidente de Cuba le responde: “Nadie dicta lo que hacemos”

Por Laura Sharman y Michael Rios

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel rechazó la exigencia de Donald Trump de que la nación caribeña “llegue a un acuerdo” con Washington, ya que el presidente de Estados Unidos advirtió que La Habana quedaría aislada del petróleo y el dinero venezolanos de los que ha dependido durante décadas

“Nadie nos dicta lo que hacemos”, dijo el domingo el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel en X, respondiendo a la insistencia de Trump de que la nación comunista llegue a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Cuba recibió durante mucho tiempo paquetes de ayuda masiva de Venezuela, rica en petróleo, pero se espera que la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro durante una operación estadounidense y el anuncio de Trump de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos dejen a La Habana con un desafío económico.

Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!, escribió Trump en Truth Social el domingo.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”, dijo antes de exigir un acuerdo. Trump no dio más detalles sobre lo que implicaría un acuerdo con La Habana.

El gobierno cubano dijo que 32 de sus ciudadanos murieron “en acciones de combate” durante la operación estadounidense para capturar a Maduro.

Díaz-Canel se apresuró a rechazar la injerencia externa en los asuntos de Cuba.

“Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos durante 66 años, y no amenaza; se prepara, dispuesta a defender la Patria hasta la última gota de sangre”, dijo Díaz-Canel

En una aparente referencia a Trump, dijo que quienes convierten todo en un negocio, “incluso vidas humanas”, no tienen autoridad moral para señalar a su país.

Antes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó el “derecho absoluto” del país a importar combustible de sus socios económicos sin interferencia estadounidense y rechazó la afirmación de Trump de que Cuba intercambió servicios de seguridad por petróleo y dinero venezolanos.

“EE.UU. se está comportando como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad no sólo de Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, afirmó Rodríguez.

En comentarios posteriores a bordo del Air Force One, Trump dijo a los periodistas que Estados Unidos estaba “hablando con Cuba”, pero no estaba inmediatamente claro en qué nivel se estaban llevando a cabo las discusiones.

En sus comentarios, Trump dijo que uno de los temas que quería abordar era “la gente que vino de Cuba y que fue obligada a salir o abandonada bajo coacción”.

Estados Unidos ha deseado desde hace tiempo un cambio de régimen en la Cuba comunista, un país gobernado por un sistema político socialista desde 1961, basado en el principio de “un Estado, un partido”.

Un partidario clave del cambio de régimen dentro del gabinete de Trump es el Secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que creció inmerso en la comunidad de exiliados de Miami y ascendió políticamente dentro de una cultura donde los recuerdos de la isla y un profundo temor al socialismo seguían siendo fuerzas poderosas.

Los residentes de La Habana expresaron reacciones encontradas tras la amenaza de Trump de cortar los envíos de petróleo venezolano a la isla.

Paola Pérez dijo a Reuters que Cuba no tiene la culpa de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, pero que Cuba se verá “afectada, bastante”.

“Él (Trump) sabe perfectamente que tiene que buscar una solución, porque no puede apoderarse de Cuba así como así”, añadió.

Otro residente, Luis Alberto Jiménez, dijo al medio que no le asusta la amenaza de Trump de cortar el suministro de petróleo a Cuba.

“Eso no me asusta en ningún momento porque estoy preparado”, dijo. “El pueblo cubano está preparado para cualquier cosa, cualquier situación que pueda surgir, para todo. Estamos preparados para eso”.

“Todo el comité tiene que tomar una decisión porque es el pueblo el que está sufriendo”, dijo a Reuters María Elena Sabina, pidiendo acciones rápidas para aliviar la escasez en la isla.

Aquí no hay electricidad, aquí no hay luz, aquí no hay gas, aquí no hay gas licuado. Aquí no hay nada. Entonces… ¿dónde está el petróleo que enviaban Venezuela o México?

