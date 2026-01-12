Paramount presenta una demanda contra Warner Bros. Discovery y amenaza con una batalla por el control de la compañía

Por Brian Stelter y Liam Reilly, CNN

Paramount decidió llevar a los tribunales su intento de adquirir Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN.

El lunes, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció una demanda ante el tribunal de equidad de Delaware, donde habitualmente se resuelven las disputas corporativas entre accionistas, en su intento de compra hostil de la emblemática compañía de entretenimiento.

Ellison criticó a Warner Bros. Discovery, también conocida como WBD, por lo que calificó como su “falta de transparencia” en torno a su decisión de favorecer la oferta de Netflix por Warner Bros. y HBO.

Un portavoz de WBD no ofreció una respuesta inmediata, pero los analistas de Wall Street ya habían previsto esta escalada en forma de demanda.

Ellison lleva meses intentando comprar la totalidad de WBD, pero sus propuestas han sido rechazadas.

Así que está intentando hacerse con el control de WBD ofreciendo comprar acciones a US$ 30 cada una, y también amenaza con una batalla por el control de los votos del consejo de administración, prometiendo nombrar una lista de consejeros afines a Paramount para que se hagan cargo del consejo de administración de WBD.

Estos consejeros, afirmó, “ejercerían el derecho de WBD, según el acuerdo con Netflix, a negociar la oferta de Paramount y cerrar una transacción con Paramount”.

La batalla por el control de la compañía es una especie de plan B, en caso de que un número suficiente de accionistas de WBD no acceda a vender sus acciones a Paramount en las próximas semanas.

La junta anual de accionistas de Warner aún no tiene fecha. El año pasado se celebró en junio.

WBD ha declarado que sigue adelante con el acuerdo firmado para vender sus activos de Warner Bros. y HBO a Netflix por US$ 27,75 por acción (US$ 23,25 en efectivo y el resto en acciones de Netflix).

Netflix anunció la semana pasada que está en conversaciones con los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea para obtener las aprobaciones necesarias para la transacción.

Sin embargo, la oferta de adquisición hostil de Paramount genera una gran incertidumbre sobre todo el imperio mediático.

Ellison declaró el lunes que la toma de decisiones de WBD “simplemente no tiene sentido, al igual que la lógica de por qué WBD sigue prefiriendo una oferta inferior a nuestra oferta de US$ 30 por acción en efectivo para sus accionistas”.

WBD ha expresado diversas preocupaciones sobre la financiación de la deuda de Paramount, las condiciones onerosas vinculadas a la oferta y otros asuntos.

La junta directiva de WBD también ha mencionado el valor potencial de sus activos de televisión por cable, que Netflix no adquirirá. Estos canales, incluida CNN, se escindirán en una nueva empresa que cotizará en bolsa, llamada Discovery Global, este verano.

Paramount ha argumentado que los canales tienen poco valor patrimonial. La demanda presentada en Delaware busca obtener más información sobre la valoración “para que”, según Ellison, “los accionistas de WBD tengan la información necesaria para tomar una decisión informada sobre si aceptar nuestra oferta”.

Los principales accionistas de WBD están divididos respecto a la oferta de Paramount: algunos la consideran una oferta superior y otros apoyan el acuerdo con Netflix.

Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado que participará personalmente en la revisión de cualquier fusión, lo que plantea dudas sobre si sus preferencias personales influirán en el proceso.

Durante el fin de semana, publicó en Truth Social un enlace a un artículo de opinión de hace un mes de One America News Network titulado “Detengan la toma de control cultural de Netflix”. El artículo afirmaba que “es hora de decir no a un monopolio mediático progresista”.

Netflix se ha mostrado confiada en su capacidad para cerrar el acuerdo en los próximos 12 a 18 meses.

