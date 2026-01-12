Por qué los disturbios en Irán podrían poner a prueba a la República Islámica como nunca antes

Análisis por Brett H. McGurk, CNN

Hace años, negociaba con funcionarios iraníes la liberación de rehenes estadounidenses retenidos en Teherán. Las conversaciones no iban bien.

En un momento dado, mi homólogo iraní preguntó por qué Irán debería llegar a un acuerdo con un país que cambia constantemente de Gobierno, es decir, una democracia.

Respondí con una pregunta propia. ¿Cuánto tiempo puede esperar mantenerse en el poder un país que toma rehenes y reprime a su propio pueblo con violencia? La historia demuestra que tales sistemas colapsan, e Irán seguramente no será la excepción.

Su respuesta fue escalofriante. El régimen contaba con el apoyo de una masa crítica de la población y, lo que era más importante, en su opinión, tenía las armas y la disposición para usarlas.

Durante la última década, Irán ha demostrado repetidamente este punto.

Las protestas nacionales de 2017, 2018, 2019 y, de forma más dramática, la de 2022, fueron reprimidas con fuerza.

En cada ocasión, el régimen sobrevivió recurriendo a la misma táctica sombría: negar legitimidad a los manifestantes, culpar a enemigos extranjeros, cortar las comunicaciones y desplegar las fuerzas de seguridad.

Hoy, los iraníes vuelven a las calles. Y, una vez más, el régimen parece responder como siempre: con violencia brutal. ¿Podría ser diferente el resultado esta vez?

En septiembre de 2022, estallaron protestas en todo Irán después de que Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, fuera detenida por la policía moral por presuntamente violar el estricto código de vestimenta del país y mostrar su cabello.

Murió bajo custodia. La muerte de Mahsa desencadenó un levantamiento nacional no solo contra las leyes obligatorias del hiyab, sino contra la propia República Islámica.

Estados Unidos y sus aliados apoyaron públicamente a los manifestantes.

El gobierno de Biden tomó medidas para ampliar el acceso a los servicios de internet, incluyendo la conectividad satelital y las redes privadas virtuales.

El Congreso aprobó la Ley Mahsa Amini de Derechos Humanos y Responsabilidad y se impusieron nuevas sanciones a funcionarios e instituciones iraníes implicados en la represión

Nada de esto fue suficiente. Según una investigación posterior de las Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a más de 500 personas y detuvieron a unas 20.000 durante la represión.

Las protestas fueron finalmente sofocadas por meses de violencia, miedo y agotamiento.

Según informes, las protestas actuales comenzaron en el Gran Bazar de Irán y sus alrededores, históricamente el corazón de la clase comerciante iraní. Esto es importante. Los disturbios que llevaron a la revolución iraní de 1979 comenzaron allí.

Los comerciantes iraníes no son revolucionarios; prefieren la estabilidad del orden a la incertidumbre de los cambios rápidos. Pero el desgobierno económico iraní, con una inflación del 50 %, junto con una crisis en los servicios básicos, ha forjado agravios económicos y antiguas demandas políticas y morales de un cambio de régimen.

Las protestas que estallaron en Teherán se extendieron rápidamente a todo el país y, según se informa, ahora están presentes en las 31 provincias de Irán.

El Líder Supremo Jamenei respondió al decimotercer día de disturbios con la retórica habitual, calificando a los manifestantes de mercenarios de potencias extranjeras y enemigos del Estado.

El lenguaje insinuó que podría producirse una represión, como ocurrió en 2022. El fin de semana pasado, el país se encontraba en un apagón de comunicaciones y surgieron nuevamente informes sobre un aumento de víctimas.

A primera vista, el escenario parece preparado para una sombría repetición: protestas, represión, supervivencia del sistema. Pero tres factores hacen que este momento sea diferente. Puede que no conduzcan a un colapso inmediato, pero sin duda marcarán los próximos días y semanas en Irán.

Los líderes iraníes tomaron una decisión crucial después del 7 de octubre de 2023: apoyar y luego unirse a una guerra regional contra Israel.

Jamenei es el único líder mundial que elogió abiertamente las masacres de Hamas en Israel ese día, y pronto autorizó a los aliados de Irán en Medio Oriente a apoyar las demandas maximalistas de Hamas y luego atacar a Israel, así como a los estadounidenses.

Esta dimensión regional de la crisis no ignora los horrores en Gaza tras la guerra que desató Hamas.

Pero la situación actual no puede entenderse sin ella. Irán optó por sumarse al caos en un momento de horror. No hizo nada para apoyar las negociaciones para poner fin a la crisis, y en cambio optó por intensificarla.

Sus aliados atacaron a los estadounidenses en Iraq, Siria y Jordania, causando bajas. Ocho meses después del inicio de la crisis, Jamenei afirmó que Israel se encontraba en un “callejón sin salida” y que había “estimado completamente mal la capacidad del frente de resistencia” liderado por Irán.

Se equivocó en eso. Para cuando Joe Biden dejó el cargo, los representantes de Irán habían sido destrozados. Irán no tenía defensas aéreas. Sus misiles habían sido derrotados en dos ataques. Y los rehenes finalmente estaban saliendo de Gaza.

El presidente Trump intentó concluir un acuerdo nuclear con Irán, pero cuando esas conversaciones se estancaron y la guerra de Gaza comenzó de nuevo en marzo, Estados Unidos se unió a Israel en una campaña militar que degradó significativamente el liderazgo y la capacidad bélica de Irán

Los ataques combinados de Estados Unidos e Israel contra Irán destrozaron la sensación de fuerza y ​​disuasión de Irán, dejándolo vulnerable a nuevos bombardeos.

Esto no era lo que Irán pretendía cuando Jamenei decidió unirse a Hamas en una guerra más amplia en lugar de presionar al grupo para que liberara a los rehenes y pusiera fin a la guerra. Jamenei tomó esa decisión, y fracasó.

Jamenei tiene 86 años y está en su cuarta década de poder. Durante la guerra de junio, estuvo notoriamente ausente de la escena pública.

En un sistema construido alrededor del mito de un Líder Supremo omnipresente con supuesta autoridad religiosa para gobernar a más de 90 millones de iraníes, esta ausencia sigue resonando.

Tras la pérdida de muchos de los principales lugartenientes de Jamenei durante la guerra del verano pasado, la cohesión del aparato de toma de decisiones iraní se pone a prueba, mientras las rivalidades entre facciones compiten por posiciones a la espera de la salida de Jamenei.

Incluso sin el descontento popular, Irán se encuentra al borde de un cambio sistémico. Un posible resultado es su evolución de una teocracia islámica gobernada por clérigos a un estado nacionalista radical gobernado por sus estructuras de seguridad.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y las milicias Basij del país cuentan con amplia experiencia en la represión de las demandas populares mediante la violencia masiva.

Aún no se han observado indicios de fractura de estas estructuras debido a las deserciones. Sin embargo, la inminente crisis sucesoria, junto con una nueva sensación de vulnerabilidad y el creciente malestar popular, se combinan para crear condiciones únicas para un cambio revolucionario, con ciertos paralelismos con la revuelta que azotó Irán hace 47 años y condujo a la República Islámica.

Trump ha advertido públicamente que Estados Unidos lanzará ataques militares si Irán responde con violencia a las protestas.

En el pasado, los líderes iraníes podrían haber desestimado tales amenazas como meras bravuconadas, pero tras el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares el verano pasado, ya no pueden hacerlo.

Muchos de esos líderes iraníes murieron en ataques, y sus sucesores pensarán en su propia supervivencia.

Existen objetivos. Según informes, los ataques israelíes de junio tuvieron como objetivo a la milicia Basij, una de las principales herramientas de represión interna.

Estados Unidos también podría optar por atacar a los líderes responsables de las masacres. Sin embargo, a diferencia de los ataques estadounidenses de junio contra las instalaciones nucleares de Irán, que se habían ensayado durante muchos años, estas operaciones serían más dinámicas e inciertas.

Más allá de la acción militar, Trump podría endurecer la aplicación de las sanciones contra Irán, que actualmente exporta casi 2 millones de barriles diarios a pesar de la política estadounidense anunciada el año pasado de “reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní”. Esto debería hacerse de todas formas.

También puede colaborar con las principales empresas tecnológicas estadounidenses para apoyar medidas que permitan a los iraníes superar el bloqueo de las comunicaciones del régimen, al tiempo que anima a sus aliados a sumarse a las sanciones estadounidenses contra las estructuras represivas de Irán, como el CGRI.

En este momento, tres fuerzas están convergiendo en Irán y en Washington:

1. Los manifestantes. La valentía de los iraníes que arriesgan sus vidas para derrocar un sistema que los oprime y exporta el terrorismo al extranjero es inspiradora y debe ser apoyada de todas las maneras posibles. A pesar de los primeros informes sobre una brutal represión, las protestas no han cesado y es probable que continúen, aunque en menor número.

2. El Estado represivo. El aparato coercitivo de la República Islámica está empleando la única estrategia que conoce: reprimir a su propio pueblo con violencia masiva, francotiradores desde los tejados, milicias Basij en las calles con munición real, redadas masivas y ejecuciones.

3. La amenaza estadounidense. CNN informó que Trump recibirá información sobre posible opciones militares a principios de esta semana. Anteriormente escribió: “Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”. Lo definió como “golpearlos muy, muy duro” en caso de que Irán comenzara a “matar gente como lo ha hecho en el pasado”.

En este momento, con la expansión de las protestas y la violenta represión del régimen iraní, es probable que Trump se encuentre en un momento decisivo —si lo hará y cómo—. Sea cual sea su decisión, el objetivo debe ser el máximo apoyo al pueblo iraní y su deseo de un cambio sistémico.

Trump afirmó el domingo por la noche que Irán había solicitado el diálogo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán estuvo en Teherán el sábado y se sabe que ha transmitido mensajes entre Washington y Teherán.

Sin embargo, Irán, históricamente, solo ha accedido a dialogar con Estados Unidos sobre dos temas: rehenes y su programa nuclear. Se ha negado a abordar cualquier otro asunto, como su programa de misiles, el apoyo al terrorismo o el suministro de drones a Rusia para su uso en Ucrania.

El problema inmediato es el asesinato en masa de su propio pueblo. A menos que Irán esté dispuesto a hablar de ello, lo cual es improbable, entonces hay poco que discutir.

Las conversaciones indecisas de Irán sobre un programa nuclear ahora enterrado serían poco serias y un intento de ganar tiempo y aliviar la presión que se está acumulando. Estados Unidos no debería caer en la trampa.

