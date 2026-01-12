Quién es quién entre los presos políticos liberados en Venezuela

Por Rocío Muñoz-Ledo y Pau Mosquera, CNN en Español

Desde que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cientos de familias permanecen a la expectativa de un proceso que avanza con lentitud.

El anuncio lo hizo la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y lo describió como una medida dirigida a “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional” en el país. Hasta ahora, las autoridades no han publicado una lista oficial, por lo que organizaciones civiles intentan verificar de forma independiente tanto el número como las identidades de las personas puestas en libertad.

Este lunes, cinco días después de que iniciara el proceso de liberación, la organización sin fines de lucro Foro Penal había confirmado 49 excarcelaciones.

La organización, que confirma cada caso con las familias, había reportado 17 casos hasta el domingo, antes de que en la madrugada del lunes el Gobierno anuncie una nueva serie de liberaciones.

Sin embargo, el conteo continúa en menos de la mitad de las 116 informadas por las autoridades, que no difundieron una lista de las identidades de los involucrados ni detallaron en qué centro estuvieron recluidos.

Foro Penal contabilizaba que hay más 800 presos políticos en las cárceles venezolanas hasta el momento; entre ellos, extranjeros o con doble nacionalidad.

Tras la operación militar en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro, y lo llevaron a Nueva York para ser juzgado por presunto narcotráfico —cargos que Maduro rechaza—, funcionarios de Estados Unidos han solicitado al gobierno encargado, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos, según una fuente cercana a un informe del Gobierno de Donald Trump presentado esta semana a legisladores.

A continuación, un breve perfil de los presos políticos cuya liberación en Venezuela ha sido confirmada. Suman 49 hasta el lunes 12 de enero.

Rocío del Carmen San Miguel Sosa es una abogada venezolana-española de 58 años, especialista en Derecho y Política Internacional y magíster del IAEDEN. Es una reconocida analista en temas de seguridad, defensa y derechos humanos en Venezuela.

Hasta el momento de su detención, se desempeñaba como presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ocupó cargos en distintos organismos del Estado y fue docente en instituciones militares. En 2018, un caso suyo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia sobre derechos humanos y participación política.

San Miguel había sido detenida en febrero de 2024 acusada de presunta conspiración —cargo rechazado por su defensa—, y ahora liberada tras permanecer recluida en el Helicoide. Funcionarios de Estados Unidos habían expresado su preocupación por su caso.

El exdiputado Enrique Márquez fue detenido en enero de 2025, acusado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en el país.

Anteriormente, Márquez fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2021 y 2023 en representación de la oposición, y se presentó como candidato presidencial en 2024 por el partido Centrados.

Coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela, Biagio Pilieri fue detenido en agosto de 2024, en el medio de una ola de arrestos de opositores luego de las elecciones presidenciales en las que tanto el Gobierno de Maduro como la oposición se dijeron ganadores.

“Mi repudio absoluto al secuestro de Biagio Pilieri y su hijo, Jesús”, escribió en ese momento la líder opositora María Corina Machado.

“Biagio es un gran amigo y aliado, un hombre que cuando da su palabra, se compromete. Él sabía el riesgo que corría y aun así acompañó hoy a los venezolanos en Caracas como un testimonio de responsabilidad y de entrega con esta causa”, agregó.

Larry Osorio, sargento segundo del Ejército, quedó en libertad después de estar cuatro años y medio detenido. Las autoridades lo arrestaron a mediados de 2021, según informó entonces Foro Penal.

A Osorio se le atribuyeron entonces los delitos de instigación al odio y terrorismo, cargos que su defensa y su familia rechazo.

Aracelis Balza es la novena presa política cuya liberación ha confirmado Foro Penal esta semana.

Dirigente del movimiento Vente Venezuela en el municipio Rafael Rangel, estado Trujillo, Balza fue detenida en octubre del año pasado tras los actos de canonización de José Gregorio Hernández, según denunció entonces el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Andrés Martínez y José María Basoa, ambos nacidos en el País Vasco, al norte de España, fueron detenidos en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, según la organización Foro Penal.

Martínez y Basoa fueron acusados por el Gobierno de Venezuela de estar implicados en una supuesta operación que, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, tenía como objetivo llevar a cabo actos “terroristas”. Entre ellos llevar a Venezuela “un grupo de mercenarios” para asesinar al presidente Nicolás Maduro, y de tener vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que fue desmentido por el Gobierno de España, según Foro Penal.

Los jóvenes españoles, de 32 y 35 años al momento de ser detenidos, viajaban de vacaciones por Sudamérica desde finales de agosto de 2024 y fueron vistos por última vez el 2 de septiembre en Inírida, Colombia, rumbo a Puerto Ayacucho, Venezuela, antes de ser detenidos por las autoridades venezolanas, según Foro Penal. Su familia denunció su desaparición.

Su arresto se produjo en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y España, tras la llegada a Madrid del líder opositor Edmundo González Urrutia, luego de que la oposición denunciara fraude electoral y afirmara que él había resultado vencedor en los comicios.

Miguel Moreno Dapena, de 34 años, es un periodista de las Islas Canarias que fue detenido en junio de 2025 cuando la Armada de Venezuela interceptó el barco de exploración marina N35, en el que viajaba y trabajaba buscando pecios de barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades venezolanas sostuvieron que la embarcación mostraba un comportamiento “muy sospechoso” en la zona económica exclusiva del país, lo que motivó su arresto y posterior detención en Venezuela.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la madre de Moreno Dapena dijo que su hijo le contó durante una breve comunicación en julio de 2025 que había sido acusados de “terrorismo” e “invasión de zonas de seguridad de Venezuela”.

Moreno, que pasó más de 200 días detenido en el país sudamericano, trabajó en medios como La Provincia, Expansión y Sport antes de cerrar su etapa como periodista.

Ernesto Gorbe Cardona es un valenciano de 52 años. CNN está intentando obtener más información sobre su caso.

Laverde es coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Bolívar, según dijo el Comité de Derechos Humanos del movimiento político en X. Estuvo privado de su libertad desde el 15 de agosto del 2024, por lo que pasó más de 1 año y 4 meses en la cárcel.

Corredor estaba en prisión desde el 13 julio de 2023. Según informó la organización no gubernamental Foro Penal en X, fue asistente del periodista Roland Carreño, también detenido.

Ciudadano ítalo-venezolano que fue detenido arbitrariamente el 30 de septiembre de 2024, según Foro Penal.

CNN busca saber más sobre su caso.

Enfermera del estado Barinas detenida arbitrariamente el 22 de julio de 2025, según Foro Penal.

Ciudadano detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024, según Foro Penal.

Estaba en la prisión de Yare III, fue detenido el 26 de julio de 2024.

Fue detenido arbitrariamente el 3 de diciembre de 2025, según Foro Penal. Se encontraba recluido en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, de máxima seguridad.

Estaba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Fue detenida el 23 de noviembre de 2024.

Estaba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Fue detenida el 18 de septiembre de 2024.

Fue detenida el 29 de agosto de 2024. Se encontraba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

Fue detenida el 22 de septiembre de 2024. Se encontraba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

Estaba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Fue detenida el 22 de septiembre de 2024.

Estaba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Fue detenida el 4 de septiembre de 2024.

Fue detenida el 25 de noviembre de 2024. Se encontraba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

Fue detenida el 3 de septiembre de 2024. Se encontraba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda.

Estaba en el centro de reclusión La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Fue detenida el 26 de octubre de 2024.

Se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país. Fue detenido el 18 septiembre de 2024.

Se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. Fue detenido el 23 de noviembre de 2024.

Fue detenido el 23 de noviembre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Fue detenido el 22 de septiembre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Fue detenido el 4 de septiembre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Ciudadano israelí argentino detenido el 13 de octubre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Ciudadano español venezolano detenido el 9 de febrero de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. Fue detenido el 25 de noviembre de 2024.

Estaba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. Fue detenido el 25 de noviembre de 2024.

Estaba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. Fue detenido el 25 de noviembre de 2024.

Se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. Fue detenido el 25 de noviembre de 2024.

Se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. Fue detenido el 25 de noviembre de 2024.

Fue detenido el 25 de noviembre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Fue detenido el 25 de noviembre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Estaba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. Fue detenido el 25 de noviembre de 2024.

Estaba recluido en el Sebin de Ciudad Bolívar. Fue detenido el 11 de diciembre de 2024.

Estaba en el Sebin de Ciudad Bolívar. Fue detenido el 11 de diciembre de 2024.

Ciudadano italiano detenido el 15 de noviembre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Ciudadano italiano detenido el 9 de noviembre de 2024. Se encontraba en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda.

Estaba en en el DIP de la PNB en San Felipe, estado Yaracuy. Fue detenido el 19 de diciembre de 2024.

Fue detenido el 10 de abril de 2024. Se encontraba recluido en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Guanare, en el estado Portuguesa.

Estaba recluido en el Sebin de Ciudad Bolívar. Fue detenido el 11 de diciembre de 2024.

Estaba recluido en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I, de máxima seguridad (antiguamente conocido como SEBIN El Helicoide). Fue detenido el 8 de agosto de 2024.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Nota del editor: Este texto se publicó originalmente el jueves 8 de enero de 2025 y se irá actualizando conforme haya más información.