Al menos 12 muertos al caer una grúa sobre un tren en Tailandia

Un tren que viajaba desde la capital de Tailandia al noreste del país se descarriló el miércoles después de que una grúa de construcción cayera sobre uno de sus vagones, al menos a 12 personas murieron y al menos 30 resultaron heridas, dijo la policía.

La policía local dijo a Reuters por teléfono que una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad se derrumbó y golpeó el tren que pasaba, provocando que descarrilara y se incendiara brevemente.

El accidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en el distrito de Sikhio de la provincia de Nakhon Ratchasima, 230 kilómetros al noreste de Bangkok, en un tren con destino a la provincia de Ubon Ratchathani.

El incendio ha sido extinguido y los trabajos de rescate están en marcha, dijo la policía.

