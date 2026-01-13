Memorando legal clasificado sostiene que Trump no estaba limitado por leyes de EE.UU. o internacionales en captura de Maduro

Por Natasha Bertrand y Zachary Cohen, CNN

Un nuevo dictamen legal clasificado elaborado por el Departamento de Justicia sostiene que el presidente de EE.UU. Donald Trump no estaba limitado por la legislación interna cuando aprobó la operación de Estados Unidos para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a su autoridad constitucional como comandante en jefe, y que tampoco está constreñido por el derecho internacional cuando se trata de llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley en el extranjero, según fuentes que han leído el memorando.

La opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés), que tiene entre 20 y 30 páginas, fue entregada a legisladores el martes, señalaron las fuentes. El documento se basa en una opinión legal de 1989 elaborada por William Barr, quien en ese momento dirigía la OLC y más tarde se desempeñó como secretario de Justicia durante el primer mandato de Trump.

Ese memorando argumentaba que un presidente tenía una “autoridad constitucional inherente” para ordenar al FBI detener personas en países extranjeros, incluso si ello violaba el derecho internacional. La nueva opinión da ese punto por sentado, indicaron las fuentes, y establece que la única cuestión en debate es si Trump estaba limitado por alguna ley interna —específicamente, la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra— cuando ordenó la operación contra Maduro sin autorización del Congreso.

El dictamen concluye que Trump no estaba limitado por el derecho interno porque, en virtud del Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, cuenta con autoridad como comandante en jefe para desplegar soldados y comprometer fuerzas en operaciones. También sostiene que la escala, el alcance y la duración de la operación contra Maduro no alcanzaron el umbral de guerra en el sentido constitucional y, por lo tanto, no requerían autorización previa del Congreso, según las fuentes.

“El presidente Trump está comprometido con la aplicación de la ley de Estados Unidos, y la entrega exitosa de Nicolás Maduro a Estados Unidos para que responda por toda una vida de delitos fue legal”, dijo a CNN un funcionario de la Casa Blanca al ser consultado sobre el memorando de la OLC. “Este fue un esfuerzo de toda la administración para arrestar al líder de una importante organización terrorista extranjera dedicada al narcotráfico, que desde hace tiempo era prófugo de la justicia estadounidense. El Departamento de Justicia ejecuta de manera rutinaria órdenes federales de arresto en el extranjero”.

Funcionarios del Gobierno de Trump han argumentado que el ataque fue principalmente una operación de aplicación de la ley destinada a llevar ante la justicia a Maduro y a su esposa. Legisladores demócratas, sin embargo, han sostenido que destituir al jefe de Estado de un país mediante el uso de la fuerza militar sí constituye un acto de guerra.

Las autoridades también han insistido en que la captura de Maduro no fue una operación de cambio de régimen, ya que el Gobierno de Venezuela permanece en gran medida intacto y ahora está dirigido por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, según ha informado CNN.

