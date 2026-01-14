Abierto de Australia: grandes favoritos y el “bromance” de Alcaraz y Sinner antes de entablar sus “batallas” en la cancha

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

El Abierto de Australia está en marcha en Melbourne con los partidos clasificatorios. Sin embargo, la próxima semana será cuando Jannik Sinner y Carlos Alcaraz reanuden su rivalidad en el primer Grand Slam del año, cuando comience la acción del cuadro principal y pensando en que hipotéticamente el número uno y dos del mundo se enfrentarán en la final.

El italiano busca su tercer título consecutivo en Melbourne, tras haber ganado también en Australia en 2025 y 2024, y aspira a conseguir su quinto torneo de Grand Slam en total después de derrotar a Alcaraz en Wimbledon.

El español lidera el historial de enfrentamientos directos contra Sinner por 10-6, incluyendo victorias en el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros en 2025, pero el primer torneo grande del año le ha sido esquivo.

A todo esto, tanto Alcaraz como Sinner, número uno y dos en el ranking de la ATP, dieron inicio a su temporada 2026.

Cincuenta y cinco días después de que Sinner derrotara a Alcaraz en la final de las Nitto ATP Finals en Turín, ambos se reencontraron en la cancha en Seúl, Corea del Sur, para el decimocuarto Hyundai Card Super Match en un partido de exhibición.

Fue la primera aparición del año para ambos jugadores y el español se alzó con la victoria tras dos sets muy disputados por 7-5 y 7-6, en un partido que se desarrolló en un ambiente de gran deportividad y camaradería.

Justo después del partido, Alcaraz dio un breve discurso y expresó su deseo de enfrentarse a Sinner en varias finales este año.

La enconada rivalidad que dentro de las canchas alimenta la nueva generación del tenis y que por ende empieza a generar división por los seguidores de cada bando, en realidad por fuera se vive como una relación amable y cercana.

Tan cercana que para muchos representa un bromance, definición adaptada de dos palabras en inglés brother-romance, cuando dos amigos demuestran su gran afinidad.

Una cercanía que no se vio al comienzo de otras rivalidades históricas del tenis como las recientes entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, que terminaron siendo muy cercanos u otras históricas más explosivas como la de John McEnroe y Björn Borg.

Alcaraz y Sinner llegaron juntos a Australia y lo hicieron en el mismo avión.

“Sí, es genial. Ambos dormimos bastante, así que no hemos charlado mucho, pero es genial tener a los dos equipos en el mismo avión, y fue una buena experiencia”, aseguró el italiano minutos después de haber aterrizado en Melbourne.

“Bueno, creo que nos motivamos mutuamente para ser mejores, ¿sabes? Creo que eso es lo que me llevo de esta sana rivalidad. Creo que todo el mundo necesita a alguien que lo impulse a mejorar, a dar el 100%, y creo que eso es lo que hacemos nosotros, ¿sabes?, en cada ocasión”, fueron las palabras de Carlos Alcaraz para referirse a su principal rival.

En la rama femenina, Aryna Sabalenka, que se coronó recientemente en Brisbane, es la favorita para conquistar su tercer Abierto de Australia, pero no podemos decartar a la campeona defensora, Madison Keys.

La estadounidense fue precisamente la piedra en el zapato que impidió a la bielorrusa conseguir su tercer título consecutivo e igualar la marca vigente de Martina Hingis de un tricampeonato vigente e inquebrantable desde 1999.

Sabalenka, de 27 años, parte como favorita para sumar su quinto título de torneos de Grand Slam.

Sus principales rivales probablemente serán Iga Swiatek y Coco Gauff, números dos y tres del mundo y por supuesto Keys.

