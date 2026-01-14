China aumentó su superávit comercial a niveles nunca registrados: estos países de América Latina subieron sus importaciones

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El récord alcanzado por China en su superávit comercial de 2025, que dio un salto de 20 % con respecto a 2024, tuvo un importante impulso de América Latina, con compras al gigante asiático que aumentaron en el último año en medio de las tensiones con Estados Unidos por los aranceles instaurados por el presidente Donald Trump.

Las exportaciones de China a los países de la región crecieron 9,3 % entre enero y noviembre de 2025, en comparación el mismo período de 2024, y alcanzaron los US$ 271.680 millones, según datos de la Administración General de Aduanas de China.

México, el principal destino de las exportaciones chinas en América Latina, mostró un crecimiento moderado. Los últimos datos disponibles del Banco de México muestran que entre enero y octubre de 2025 el país adquirió bienes por un total de US$ 109.394 millones, un crecimiento de 1,4 % sobre dichos meses del año previo.

El comercio entre estos dos países se verá afectado en 2026 por los aranceles que aprobó México para más de 1.400 productos de China y otras naciones con las que no tiene un acuerdo de libre comercio.

El panorama no fue el mismo en Brasil, que arrojó una caída de 2 % entre enero y noviembre, según datos de la Aduana china. Se trata de dos socios en el bloque BRICS que anunciaron a mediados de 2025, en medio de una crisis diplomática entre Brasilia y Washington, que profundizarían sus lazos.

El alza fue notoria en el caso de Chile, que en 2025 importó bienes por US$ 26.435, casi un 25 % más que en 2024, según el reporte del Banco Central chileno.

Por su parte, Argentina fue un verdadero trampolín para el superávit chino. Entre enero y noviembre, el país sudamericano compró bienes a China por US$ 16.432 millones, un aumento interanual del 57,1 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El mayor incremento porcentual estuvo en el rubro de vehículos automotores, con un 337 %.

Perú, donde el presidente Xi Jinping inauguró a finales de 2024 un megapuerto con mayoría de capitales chinos, también mostró un aumento sustancial. Entre enero y noviembre de 2025, las importaciones chinas llegaron hasta los US$ 14.900 millones, un salto de 21 % sobre el mismo período del año anterior, según reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática peruano.

“China responde con su fortaleza” a los aranceles de EE.UU., dijo a CNN el economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina. Para el analista, Washington intentó con esa política resolver el desbalance comercial, pero China “ha sido eficiente en su estrategia de construirse como el país hegemónico, sustentado no desde lo militar”.

“El caso de Argentina es llamativo. El Gobierno (del presidente Javier Milei) se comprometió y hace eco del pedido recurrente de (el secretario del Tesoro, Scott) Bessent y Trump, en lo discursivo, de desplazar a China. Pero la verdad es que el proceso es inverso”, comentó.

En cambio, el Gobierno de Lula da Silva, cercano a Xi, arrojó un retroceso en sus compras. Para Letcher, el dinamismo de las importaciones “está más relacionado con el desarrollo de la propia actividad que otra cosa”, y con los acuerdos que se puedan implementar. “Tal vez no es tanto en clave geopolítica: si la economía crece, se espera más importaciones, de lo contrario, no”, apuntó.

En sus perspectivas para 2026, el analista dice que “la pregunta del millón” es cómo va a actuar Estados Unidos, que se ha mostrado más asertivo en la región y busca contener la presencia de Beijing. “Imagino que China va a intentar sostener lo que ha sucedido en el transcurso del año pasado: mantener el incremento constante de sus exportaciones. Va a tratar de ganar tiempo sin entrar en conflicto, porque su negocio es imponerse en temas comerciales. Debería haber una reacción de EE.UU. en ese aspecto, va a intentar truncarlo, hay que mirarlo de cerca”, dijo.

