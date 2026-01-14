Convocan audiencia sobre la demanda contra la operación inmigratoria en las Ciudades Gemelas. Aquí están las últimas noticias
Por Elise Hammond y Hanna Park, CNN
Se espera que este miércoles se realice una audiencia sobre la demanda presentada por el estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas, Minneapolis–Saint Paul, impugnando la operación de control de inmigración de la administración Trump, que la querella califica como “una invasión federal”.
La audiencia sigue a la renuncia de al menos media docena de fiscales federales en Minnesota en medio de la presión de la administración Trump sobre cómo llevar a cabo una investigación sobre el tiroteo mortal de una mujer por parte de un agente de ICE la semana pasada, indicó una fuente.
La muerte de Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, desencadenó días de protestas en Minneapolis mientras la administración Trump ordenó el despliegue de alrededor de 1.000 agentes adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza en la región.
Aquí están los aspectos clave que debes saber:
- Demanda: la audiencia judicial de este miércoles trata sobre la demanda de Minnesota contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que busca una orden judicial para detener las operaciones de control migratorio. La demanda alega que la Operación Metro Surge no es una acción legítima de las fuerzas del orden y que las Ciudades Gemelas están siendo atacadas debido a las políticas de santuario que limitan la cooperación con el Gobierno federal durante las labores de control inmigratorio. En respuesta a la demanda, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que la Constitución estaba del lado de la administración y que el aumento de agentes federales era necesario porque los políticos de Illinois y Minnesota no estaban protegiendo a sus ciudadanos.
- Fiscales renuncian: los fiscales de carrera de alto rango que renunciaron, según se informa, se opusieron a la presión de la Casa Blanca para desviar la investigación sobre el tiroteo de Good del uso de la fuerza por parte del agente y enfocarla en Good, su viuda y otras personas vinculadas a las protestas inmigratorias. Entre los que dimitieron se encuentra Joseph Thompson, quien frecuentemente manejaba investigaciones con implicaciones políticas, incluyendo una sobre fraude a los servicios sociales. Lea más sobre quiénes eran algunos de los otros fiscales aquí.
- No hay investigación de derechos civiles: el subsecretario de Justicia adjunto Todd Blanche declaró que el Departamento no cree que existan pruebas que respalden una investigación penal de derechos civiles sobre las acciones del agente de ICE que disparó a Good. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, y el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, criticaron la decisión. La investigación del FBI sobre el tiroteo está en curso, aunque se ha impedido que las autoridades locales se unan a las pesquisas.
- Más agentes federales: el comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, afirmó que se están desplegando cientos y cientos de agentes federales adicionales en Minneapolis. El despliegue comenzó el viernes y continuó durante el fin de semana, según dos fuentes policiales federales. Esto se suma a la presencia de unos 2.000 agentes en la zona, según informó CNN anteriormente.
- Reacción de la Casa Blanca: Trump defendió el martes a los agentes de ICE que operan en Minnesota, a los que llamó “patriotas” y advirtió en línea que “se acerca un día de ajuste de cuentas y retribución”, mientras la administración envía más funcionarios del orden federales a Minneapolis.
- Financiamiento federal: durante un discurso este martes, el presidente Donald Trump anunció que el Gobierno federal no realizará “ningún pago” a las ciudades santuario ni a los estados con ciudades santuario a partir del 1 de febrero. Un juez impidió que la administración negara financiamiento a más de 30 ciudades el año pasado por políticas que limitan la cooperación con las autoridades inmigratorias federales.
- Protestas: a pocas cuadras del lugar donde murió Renee Good, agentes federales se enfrentaron con manifestantes el martes. Los funcionarios del orden federales rompieron la ventanilla del coche de una mujer y la sacaron del vehículo, según mostró un video. En el barrio de Powderhorn, Minneapolis, agentes federales usaron balas de pimienta y granadas aturdidoras en medio de las protestas. Afuera del Edificio Federal Bishop Henry Whipple, las personas que protestaban corearon consignas, ondearon pancartas y banderas, y se enfrentaron a los agentes federales estacionados en la entrada. Algunos salieron a veces a la calle para intentar bloquear los vehículos que creían que transportaban agentes de ICE.
Sharif Paget, Taylor Romine, Evan Perez, Hannah Rabinowitz, Priscilla Alvarez, Emma Tucker, Natasha Bertrand, Haley Britzky y Andy Rose de CNN contribuyeron con este artículo.
