Convocan audiencia sobre la demanda contra la operación inmigratoria en las Ciudades Gemelas. Aquí están las últimas noticias

Se espera que este miércoles se realice una audiencia sobre la demanda presentada por el estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas, Minneapolis–Saint Paul, impugnando la operación de control de inmigración de la administración Trump, que la querella califica como “una invasión federal”.

La audiencia sigue a la renuncia de al menos media docena de fiscales federales en Minnesota en medio de la presión de la administración Trump sobre cómo llevar a cabo una investigación sobre el tiroteo mortal de una mujer por parte de un agente de ICE la semana pasada, indicó una fuente.

La muerte de Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, desencadenó días de protestas en Minneapolis mientras la administración Trump ordenó el despliegue de alrededor de 1.000 agentes adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza en la región.

Aquí están los aspectos clave que debes saber:

