EE.UU. suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países

Por Jennifer Hansler, CNN

Estados Unidos suspenderá de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ampliación de la ofensiva del Gobierno de Trump contra la inmigración.

La pausa en el procesamiento se aplicará a países como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia. La suspensión afecta a las visas de inmigrante, como las destinadas al empleo en Estados Unidos. La medida no se aplica a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas, por lo que no afectaría a quienes busquen viajar a la Copa del Mundo en EE.UU., este verano.

La pausa comenzará el 21 de enero, dijo un funcionario estadounidense.

La suspensión llega después de que el Departamento de Estado ordenara el año pasado un mayor escrutinio bajo la disposición de “carga pública” de la ley inmigratoria, destinada a identificar a quienes el Gobierno de Trump considera que podrían convertirse en una carga para los recursos públicos.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, este miércoles.

“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos”, añadió.

Varios de los países afectados por la suspensión ya estaban incluidos en la lista ampliada de prohibiciones de viaje del Gobierno de EE.UU.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.