Las 5 cosas que debes saber este 14 de enero

Rubio afirma que EE.UU. desconoce el paradero de 137 venezolanos deportados. Estudian dispositivo que podría estar vinculado al “síndrome de La Habana”. BTS anuncia fechas de su nueva gira mundial, que incluye varias ciudades de Latinoamérica. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Las protestas en Irán continúan a pesar de la brutal represión que incluye amenazas de ejecución contra los manifestantes, según la ONU. Más de 2.400 manifestantes han muerto, de acuerdo a una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Donald Trump dijo que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes mientras continúa la represión contra los manifestantes, lo que sugiere que la oportunidad para la diplomacia que vislumbraba hace unos días se ha esfumado.

El Gobierno de Trump desconoce el paradero de 137 venezolanos que deportó ilegalmente el año pasado, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, y agregó que intentar ofrecerles el debido proceso afectaría los intereses de la política exterior estadounidense en el país.

La intervención de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro trajo incertidumbre en la geopolítica mundial, pero, hasta el momento, en términos económicos y sobre los precios globales del petróleo el efecto ha sido marginal, sostienen distintos analistas consultados por CNN. Sin embargo, el interrogante que se mantiene es qué impacto tendrá en la región el eventual aumento de la hoy depreciada producción petrolera venezolana, apalancada por Estados Unidos.

El Departamento de Defensa ha pasado más de un año probando un dispositivo comprado en una operación encubierta que algunos investigadores creen que podría ser la causa de una serie de misteriosas dolencias que afectan a espías, diplomáticos y soldados estadounidenses y que se conocen coloquialmente como Síndrome de La Habana, según cuatro fuentes informadas sobre el asunto.

Una intensa ola de ataques con drones rusos ha dejado a cientos de miles de hogares en la región de Kyiv sin electricidad, indicó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en momentos en que las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación. Rusia lanzó más de 300 drones sobre Ucrania durante la noche del lunes, así como 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero.

Gira de BTS: estas son las fechas en México, Los Ángeles, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Madrid

Luego de cuatro años sin conciertos o discos, la banda que hizo del K-pop un fenómeno global, BTS, anunció este martes las fechas y ciudades de su nueva gira mundial que abarcará 2026 y 2027.

La FDA pide a fabricantes que eliminen advertencias sobre suicidio en medicamentos para perder peso

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. pidió a los fabricantes de medicamentos que eliminen las advertencias en las etiquetas sobre el posible riesgo de pensamientos suicidas en los fármacos GLP-1 para perder peso, incluidos Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Eli Lilly.

Estudios muestran que la Luna ha estado “robando” moléculas de la atmósfera de la Tierra

Partículas de la atmósfera terrestre han sido transportadas al espacio por el viento solar y han estado “cayendo” en la Luna durante miles de millones de años, mezclándose con el suelo lunar, según un nuevo estudio.

2,7 %

La inflación en EE.UU. se mantuvo en 2,7 % en diciembre, por encima de lo esperado.

“Tenía miedo de que me mataran”

—Lo dijo el empresario italiano Mario Burlò, quien fue detenido en Venezuela a fines de 2024, fue liberado y llegó este martes a Roma. Esto es lo que los excarcelados que dejaron Venezuela han dicho sobre sus días en prisión.

Astronauta japonés registra impresionante aurora sobre la Tierra desde la Estación Espacial Internacional

Kimiya Yui, un astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, compartió un video que grabó desde la Estación Espacial Internacional en el que se ve una gran aurora brillando por encima de nuestro planeta.

🧠 La respuesta del quiz es: A. El pasaporte más poderoso del mundo es el de Singapur, según el último informe del Henley Passport Index.

