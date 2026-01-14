Muere Scott Adams, creador de la tira cómica “Dilbert”

Por Scottie Andrew, CNN

Scott Adams, el creador de la popular tira cómica “Dilbert”, ha muerto, según un anuncio en sus páginas de redes sociales.

Adams anunció en mayo que le habían diagnosticado una forma agresiva de cáncer de próstata.

“Dilbert”, una crónica de las indignidades del trabajo de oficina en Estados Unidos, fue una de las tiras cómicas más leídas del país desde su éxito en los años 90 hasta febrero de 2023, cuando Adams hizo comentarios racistas contra los afroestadounidenses, llamándolos un “grupo de odio” del que los blancos deberían “alejarse lo más posible”, en respuesta a una dudosa encuesta sobre si está “bien ser blanco”. Cientos de periódicos dejaron de publicar “Dilbert” en cuestión de días, y la tira fue pronto retirada por su distribuidora.

Adams comenzó a autopublicar la tira, en una “versión más picante” llamada “Dilbert Reborn”, en su sitio web por una tarifa de suscripción. Dejó de dibujar “Dilbert” en noviembre de 2025 debido a calambres y parálisis parcial en las manos, según dijo, aunque continuó escribiendo los guiones.

La exesposa de Adams, Shelly Miles, anunció su muerte en el episodio del martes del livestream “Coffee with Scott Adams”, que él presentaba a diario hasta su fallecimiento, con una declaración escrita de Adams.

“Tuve una vida increíble”, escribió Scott Adams en la declaración, redactada el día de Año Nuevo. “Di todo lo que tenía. Si obtengo algún beneficio de mi trabajo, les pido que lo retribuyan de la mejor manera posible. Ese es el legado que quiero. Sean útiles, y por favor sepan que los amé a todos hasta el final”.

Adams, originario de Nueva York, trabajó como cajero de banco desde 1979 hasta 1986, el mismo año en que se graduó con un MBA de la Universidad de California, Berkeley. (Fue asaltado a punta de pistola dos veces como cajero, según escribió en el retrospectivo de 20 años “Dilbert 2.0”). Debutó “Dilbert” en 1989 mientras trabajaba como ingeniero en la compañía telefónica Pacific Bell, cuyo entorno estéril y empleados excéntricos inspiraron su tira.

“Para el futuro de ‘Dilbert’, se podría decir que el grupo en el que estaba era un entorno rico en objetivos”, dijo a EE Times, una publicación de la industria electrónica, en 2005.

“Dilbert” no se convirtió en un éxito hasta algunos años después de su lanzamiento, cuando Adams comenzó a situar la mayoría de las tiras en el lugar de trabajo del oficinista con gafas. “No era exactamente lo que quería hacer, pero funcionó”, dijo a Associated Press cuando ganó el premio Reuben de la National Cartoonists Society a la mejor tira cómica de 1997.

Atribuyó el éxito de Dilbert a su neutralidad: la ausencia de ojos visibles, por ejemplo, pero también la falta de detalles sobre su ubicación o función en la empresa, lo que hacía que la tira fuera tan popular.

“La gente no tiene razón para pensar que no es igual a su experiencia”, dijo Adams a EE Times. “Por ejemplo, hay ingenieros y programadores que están convencidos de que Dilbert es uno de ellos”.

Y durante décadas, “Dilbert” lo fue. Los lectores reconocían a sus propios jefes incompetentes en el “jefe de pelo puntiagudo” de Dilbert, o se identificaban con la lucha del héroe común contra la incompetencia en reuniones con compañeros poco brillantes. Adams incluyó su dirección de correo electrónico en las tiras durante años para recopilar historias de lectores que luchaban en sus propias oficinas, material que “me mantiene en marcha”, dijo a The New Yorker en 2008.

Tras el éxito de la tira, Adams se sintió imparable: “Por un tiempo, todo lo que tocaba se convertía en oro”, dijo a Bloomberg en 2017.

Confiado en su capacidad para vender casi cualquier cosa, incursionó en el negocio de la comida, con mucho menos éxito. En 1997, abrió un restaurante cerca de su casa en California llamado Stacey’s Cafe. Finalmente asumió el cargo de jefe en su sucursal hermana, donde los empleados lo describieron al New York Times como “dramáticamente ignorante de las duras realidades de la industria restaurantera”, a pesar de sus muchos años satirizando a jefes despistados. Ambas sucursales de Stacey’s cerraron antes de 2017, según Bloomberg.

También fue brevemente el creador del “Dilberito”, un burrito vegetariano congelado que llevaba el nombre de su caricatura y se comercializaba como una alternativa nutritiva a las comidas rápidas para microondas. (El AV Club en 2020 recordó el producto como “destruye-estómagos”). El Dilberito, lanzado en 1999, fue descontinuado en 2003. Adams dijo a The New Yorker años después que “el mundo no estaba interesado en ser saludable, así que finalmente salí de ese negocio”.

