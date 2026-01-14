Proceso de excarcelaciones “se mantiene abierto” en Venezuela, dice presidenta encargada Delcy Rodríguez

Por Uriel Blanco y Mauricio Torres, CNN en Español

El proceso de excarcelaciones que el Gobierno de Venezuela comenzó en diciembre “se mantiene abierto” y busca “abrir espacio para el entendimiento”, dijo este miércoles la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un breve mensaje a los medios.

De acuerdo con Rodríguez, 406 personas han sido excarceladas desde diciembre y el Gobierno sigue evaluando casos.

“Ese proceso queremos informar que no ha culminado aún, ese proceso se mantiene abierto, y justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”, dijo Rodríguez, acompañada del ministro del Interior, Diosdado Cabello, y del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada agregó que las personas relacionadas con casos de homicidio y narcotráfico estarán excluidas de las excarcelaciones, mientras que “están siendo valorados” los delitos relacionados con el orden constitucional, el odio, la violencia y la intolerancia.

“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permite el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro. Debe ser con respeto hacia los derechos humanos”, dijo.

A finales de 2025, aún bajo el Gobierno de Nicolás Maduro —quien el 3 de enero fue capturado en un operativo militar de Estados Unidos—, Venezuela comenzó un proceso de excarcelaciones. A esto se sumó que la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que “un número importante” de personas saldrían de prisión.

Desde entonces, decenas de personas consideradas presas por motivos políticos, algunas de ellas extranjeras, han salido de diversas cárceles de Venezuela.

Sin embargo, las familias de otras que siguen privadas de la libertad y organizaciones de derechos humanos señalan que las excarcelaciones han ocurrido con lentitud y que las cifras que ha brindado el Gobierno son mayores a las que tienen confirmadas.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo este miércoles a CNN que ellos tienen confirmado que del 25 de diciembre al 1 de enero 117 presos políticos fueron excarcelados, mientras que desde el 8 de enero —día del anuncio de Rodríguez— han verificado otros 76 casos.

Con ello, de acuerdo con los datos de Foro Penal, suman 193 excarcelaciones desde finales del año pasado. Foro Penal estima que en Venezuela aún hay alrededor de 800 presos políticos.

El Gobierno de Venezuela, en cambio, dice que 406 han sido excarcelados desde diciembre y repetidamente ha rechazado que haya personas presas por motivos políticos en el país.

