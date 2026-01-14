Tras las declaraciones de Trump sobre el T-MEC, Sheinbaum dice que está “convencida” de que la relación comercial va a seguir

Por Sol Amaya, CNN en Español

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el tratado comercial entre su país, México y Canadá (T-MEC) era “irrelevante”, Claudia Sheinbaum se mostró “convencida” de que las relaciones comerciales con EE.UU. se mantendrán.

“Estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”, señaló Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina este miércoles. “Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas, quienes más defienden el T-MEC (acuerdo comercial) son los empresarios estadounidenses”, aseguró la presidenta de México.

El martes, durante un recorrido por una planta automotriz de Ford en Detroit, Trump dijo que “ni siquiera pensaba” en el tratado comercial que tiene con México y Canadá (T-MEC) al ser “irrelevante”. “No necesitamos autos fabricados en México”, dijo el mandatario y aseguró que empresas de distintos países están trasladando o ampliando sus plantas en territorio estadounidense para fabricar vehículos localmente.

En su conferencia, Sheinbaum dijo que empresarios estadounidenses recientemente compraron una empresa de transformadores en el país. “Quiere decir que hay confianza”, aseguró, e insistió en que el T-MEC “es muy beneficioso” para Estados Unidos.

“Esta integración es muy difícil de resolver”, señaló Sheinbaum. “Más bien lo que hay que hacer es decir: a ver, ¿cómo seguimos avanzando en el tratado? Y si hay modificaciones, pues buscamos las modificaciones”, dijo.

El T-MEC es una versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), implementado en 1994 y que cambió las economías de los tres países con la eliminación de los aranceles a las exportaciones. Entró en vigor el 1 de julio de 2020 y su renovación fue propuesta como promesa de campaña del primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

El tratado busca fomentar la inversión, el libre comercio, la generación de empleo y el desarrollo de los países.

No es la primera vez que Trump se refiere al T-MEC en estos términos. En 2024, antes de asumir su segundo mandato, anunció que quería reescribir el acuerdo.

“Al asumir el cargo, notificaré formalmente a México y Canadá mi intención de invocar la disposición de renegociación de seis años del USMCA que puse”, dijo Trump en ese momento, durante un discurso en el Club Económico de Detroit.

Tras un año de vaivenes en política arancelaria, en diciembre de 2025 Trump volvió a hablar del T-MEC y dijo: “O lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”. Los tres países deben revisar en 2026 el tratado y definir si lo extienden.

Con información de EFE

