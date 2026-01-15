Cuatro astronautas regresan a la Tierra por un problema médico que los obligó a salir de la Estación Espacial Internacional

Por Jackie Wattles, CNN

Cuatro astronautas a bordo de una cápsula SpaceX Crew Dragon aterrizaron la madrugada del jueves en el océano Pacífico, poniendo fin a un esfuerzo de una semana para llevar a casa a un miembro de la tripulación anónimo para evaluar un problema médico.

La tripulación abandonó la Estación Espacial Internacional a las 5:20 p.m., hora de Miami, del miércoles a bordo de la nave espacial y está en un viaje de 10 horas, bajando gradualmente en altitud y preparándose para reingresar a la atmósfera de la Tierra.

Los astronautas, parte de una misión llamada Crew-11, amerizaron poco después de las 3:40 a.m., hora de Miami, del jueves en la costa de San Diego y fueron recibidos por la visita de algunos delfines nadando cerca.

La NASA tomó la decisión de traer a casa a los astronautas de la Crew-11 la semana pasada después de que la agencia espacial anunciara que cancelaba una caminata espacial planificada debido a un problema médico.

La NASA no ha revelado qué miembro de la tripulación padece el problema de salud, ni ha revelado detalles sobre la condición de dicho tripulante, salvo que se encuentra estable y no requiere arreglos especiales para el viaje de regreso.

Normalmente, la información médica se mantiene confidencial para garantizar la privacidad del astronauta.

“Esta no es una lesión que ocurrió durante las operaciones”, declaró el Dr. James Polk, director médico y de salud de la sede de la NASA, durante una conferencia de prensa el 8 de enero.

Más bien, el problema se relaciona con un “problema médico en las difíciles zonas de microgravedad”, añadió Polk, señalando que la NASA quería traer al astronauta a casa para utilizar herramientas de diagnóstico.

Si bien la Estación Espacial Internacional cuenta con un conjunto de equipos médicos, no posee todas las herramientas que tendría una sala de emergencias típica.

Mike Fincke y Zena Cardman, de la NASA, habrían realizado la caminata espacial cancelada; ambos son miembros del equipo Crew-11. El dúo regresa a casa junto con sus compañeros de tripulación Kimiya Yui, de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, de Roscosmos.

El viaje de vuelta puede pasar factura a los cuerpos de los astronautas. Las fuerzas G que se experimentan mientras la cápsula Crew Dragon se sumerge de regreso hacia la Tierra pueden alcanzar más de cinco veces la de la gravedad de la Tierra.

El tramo final de la misión también es uno de los más peligrosos, ya que la cápsula Crew Dragon reingresó a la atmósfera a más de 22 veces la velocidad del sonido. Se sabe que este proceso calienta el exterior del vehículo a más de 1.926 grados Celsius (3.500 grados Fahrenheit), lo que crea una acumulación de plasma y provoca un apagón de comunicaciones que dura varios minutos.

Una vez a bordo de una nave de recuperación de SpaceX, es probable que la tripulación salga de la cápsula en camillas o sillas rodantes, una práctica común para el transporte de astronautas cuando regresan a la Tierra y comienzan a reajustarse a la gravedad.

El uso de una camilla no indica si un astronauta padece una afección médica grave.

Pero la NASA dijo que el astronauta afectado será sometido a una evaluación médica al regresar a la Tierra.

Originalmente, se había previsto que la tripulación 11 partiera de la estación espacial a mediados de febrero, solo después de que un equipo de reemplazo (los astronautas de la tripulación 12) hubiera llegado para hacerse cargo de las operaciones.

La partida prematura de los astronautas de la Crew-11 deja a la estación espacial del tamaño de un campo de fútbol con tres miembros del personal: dos cosmonautas rusos, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev, así como el astronauta de la NASA Chris Williams, quien viajó al laboratorio en órbita como parte de un acuerdo de viaje compartido con Rusia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.