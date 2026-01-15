Cuba despide a los agentes que murieron en el ataque de EE.UU. a Venezuela: ¿quiénes eran y qué hacían?

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Cuba despide con honores este jueves a los 32 agentes de seguridad que murieron durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas para la captura del presidente Nicolás Maduro, quienes fueron promovidos de grado de forma póstuma, un reconocimiento a quienes actuaban en el primer círculo de seguridad personal del líder chavista.

La Habana admitió por primera vez, y solo unas horas después del operativo, lo que era considerado un secreto a voces: la presencia de agentes cubanos en el aparato de seguridad de Venezuela. Posteriormente, divulgó las identidades de los fallecidos y este miércoles recibió a un grupo de militares que resultaron heridos en la ofensiva del 3 de enero.

El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel no detalló cuántos heridos arribaron a la isla, y al menos dos de ellos estaban en silla de ruedas, según las imágenes de la televisión cubana. El Ministerio de las Fuerzas Armadas detalló la semana pasada que la lista de fallecidos incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, de entre 26 y 67 años.

La presencia de estos agentes en Caracas “era vox populi”, dijo a CNN el analista de seguridad Alfredo Rodríguez Gómez, docente de la Universidad Internacional De La Rioja (España). “Todos sabíamos que había gente de Cuba en Venezuela, el régimen (de Maduro) se sostenía en muchos casos con esa ayuda”, aseguró. Sin embargo, dijo que “resulta extraña” la confirmación oficial, ya que “no es algo que se suela reconocer nunca”.

Cuba y Venezuela, aliados ideológicos que estrecharon sus vínculos a medida que fueron quedando aislados diplomática y comercialmente, mantienen desde 2000 un convenio de cooperación que permite a miles de médicos cubanos, profesionales de la educación, el deporte y otras esferas permanecer en el país sudamericano. Por su parte, Venezuela enviaba hasta ahora miles de barriles diarios de petróleo para paliar parte del déficit energético de la isla.

Díaz-Canel afirmó que los cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos” de Venezuela, y aseguró que murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”. Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que el personal “actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional”.

El Gobierno de Venezuela no ha divulgado el total de bajas por la intervención militar del sábado, por lo que no se conoce qué porcentaje de fallecidos representan los 32 cubanos.

El homenaje póstumo incluye una ceremonia, el traslado hasta la sede del Ministerio de las FF.AA. y la exposición abierta a la población de los restos mortales. El Gobierno convocó a una “marcha del pueblo combatiente” el viernes, a nuevas ceremonias de homenaje en cabeceras provinciales y al entierro en panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades. Además, el Ejecutivo encabezará una concentración en la Tribuna Antimperialista, una plaza frente a la embajada estadounidense en Cuba. “Con cubanísimo coraje, ellos pusieron en jaque a los súper apertrechados, cobardes e ilegales secuestradores del presidente de Venezuela”, dijo Díaz-Canel en X.

Diplomáticos extranjeros destinados en Caracas han comentado por años que la seguridad personal del presidente venezolano hablaba con acento cubano, reportó CNN, y que Maduro, quien estudió en La Habana en su juventud, a menudo confiaba más en asesores cubanos que en su propia gente.

Para Rodríguez Gómez, las muertes son una clara prueba de que trabajaban en el círculo de seguridad presidencial. “Son la base de la inteligencia. Están en el control del aparato del estado. Es la mejor manera tenerlo por gente del exterior, que lleva muchos años en tareas de represión, como el perfil de las disidencias, la neutralización de la oposición y la gestión de crisis políticas”, consideró.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Patrick Oppmann, de CNN, y de la agencia EFE