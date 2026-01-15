Esta niña de 9 años escapó de la guerra en Ucrania. Ahora en EE.UU., se perfila como una futura superestrella del tenis

Por Ben Church, CNN

Algunos podrían decir que es demasiado pronto para anticipar el futuro de una joven promesa deportiva de nueve años, y a menudo tendrían razón.

Durante el desarrollo de un atleta joven pueden ocurrir muchos cambios: el cuerpo evoluciona, aumenta el riesgo de agotamiento y el interés por el deporte puede disminuir.

Sin embargo, a pesar de todo esto, el reconocido entrenador de tenis Rick Macci afirma que actualmente entrena a la próxima superestrella del deporte, la niña ucraniana Vlada Hranchar.

“No tengo ninguna duda de que esta niña será la número uno del mundo”, dijo a CNN Sports durante una entrevista junto a Hranchar y sus padres.

“Puedo ver cómo está formada; su ética de trabajo es inigualable. Tiene todas las cualidades: resistencia, disciplina y todo lo necesario. Esta niña cumple con todos los requisitos”.

Es una valoración importante de un entrenador que ha trabajado con grandes figuras del tenis, como Serena y Venus Williams, cuya historia fue retratada en la película ganadora del Oscar “King Richard” en 2021.

Ahora, Macci predice un camino similar para Hranchar, y la historia de cómo esta niña y su familia llegaron a su situación actual parece sacada de una película.

Hranchar nació en Ucrania en una familia aficionada al deporte. Su hermano juega fútbol profesional en Ucrania y sus padres le permitieron probar varias actividades desde pequeña, como danza y gimnasia.

No obstante, según cuenta su madre Maryna a CNN Sports, su hija pronto se obsesionó con un solo deporte: el tenis.

En su primera visita a una cancha, a los tres años, Hranchar les dijo a sus padres que “iba a ganarles a todos”. Poco sabían ellos que pronto sería cierto.

“Lo que más me gusta del tenis es la competencia. Me encanta ganar partidos. Quiero que la gente quiera jugar como yo algún día”, dice Hranchar a CNN Sports, riendo con confianza.

Hranchar está acostumbrada a que le digan lo talentosa que es. Llamó la atención desde pequeña, después de que su familia abriera una cuenta de Instagram para mostrar su desarrollo como atleta.

Con el tiempo, fue invitada a participar en torneos en Estados Unidos. Esa invitación fue el inicio de la decisión familiar de mudarse a ese país.

Su padre se trasladó primero para buscar trabajo y preparar todo para la llegada de la familia. El proceso se retrasó por la pandemia de covid-19, pero se aceleró cuando estalló la guerra en Ucrania en 2022.

Con los militares rusos acercándose a su casa en Odesa, Hranchar y su madre huyeron. Tras un largo y complicado viaje, lleno de dificultades, la familia se reunió finalmente en Nueva York.

Ya juntos, se mudaron a Vermont gracias al apoyo de entrenadores de tenis que quedaron impresionados con el talento de Hranchar. Mientras continuaba su formación, el gran paso a la academia de Rick Macci en Florida estaba cerca.

Todo sucedió después de que un amigo cercano informara a Macci sobre el talento de Hranchar.

Desde su trabajo con las hermanas Williams, Macci ha escuchado muchas veces sobre niños con potencial. Pero, impresionado por lo que vio, invitó a Hranchar a entrenar en su academia en 2023, donde trabajó principalmente con otros entrenadores.

Después de un mes, decidió ofrecer a la familia un acuerdo para representarla personalmente.

Es la primera vez, de acuerdo con él, que hace algo así desde las hermanas Williams.

“Su progreso es extraordinario. La ética de trabajo, el apoyo de los padres, es un esfuerzo en equipo”, afirma.

“La madre se encarga de la preparación física. El padre la apoya mentalmente. Si no apreciara a los padres y a la niña, no me involucraría”.

“He tomado muchas buenas decisiones en mi vida, pero en esta etapa, esta es la mejor”.

Hranchar cuenta a CNN Sports que escuchar a su entrenador hablar tan bien de ella le da “confianza”, pero Macci sabe que nada está garantizado en el deporte.

Mucho debe salir bien antes de que esta prodigio ucraniana llegue al circuito profesional, así que Macci no quiere apresurar nada. Él y sus padres quieren que Hranchar disfrute su infancia primero. Todo lo demás será un extra.

Sin embargo, hay algo especial en esta joven, apodada “Pantera” por su actitud agresiva en la cancha.

El tenis es ahora su vida. Llueva o haga sol, Hranchar se levanta temprano para entrenar.

Su día comienza cuando la mayoría aún duerme, con su primera sesión a las 5 a.m. Entrena a esa hora siete días a la semana durante dos o tres horas, y luego suele jugar o practicar hasta las 11 a.m.

El trabajo no termina fuera de la cancha: toma clases avanzadas de estiramiento dos veces por semana y taekwondo tres veces por semana para mejorar su equilibrio y disciplina.

Luego regresa a la cancha para otra sesión de tenis después del almuerzo, antes de dedicarse a sus estudios a partir de las 3 p.m.

Además, busca participar en dos o tres torneos al mes, donde el resultado no es tan importante como su desempeño.

Aunque parece una carga pesada, Macci y los padres aseguran que han encontrado el equilibrio entre el entrenamiento y la diversión.

“Será la mejor jugadora del mundo. No tengo dudas”, dice Macci.

“No obstante, la infancia no se recupera. Ella tiene una vida normal, aunque el énfasis está en el tenis. Es la persona más trabajadora que he entrenado”.

Fuera del tenis, Hranchar es como cualquier niña de nueve años. Le gusta dibujar, ir al cine o a parques acuáticos con sus amigas.

Pero, sobre todo, ama el deporte y suele ver tenis en su tiempo libre, mientras avanza hacia su sueño.

“Quiero ser la número uno del mundo y superar el récord de Grand Slams de Serena”, dice Hranchar con determinación.

El mundo del tenis, al parecer, estará atento.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.